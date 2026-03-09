Referendum sulla giustizia, allo Spazio Materia due momenti per informarsi prima del voto
Il referendum sulla riforma della giustizia accende il dibattito anche in provincia di Varese e approda a Materia con due appuntamenti dedicati all’approfondimento e al confronto tra le posizioni del Sì e del No
Il referendum costituzionale sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, sta animando il dibattito pubblico, anche in provincia di Varese, con una intensità e una capillarità con pochi precedenti. La consultazione chiamerà i cittadini a esprimersi sulla riforma dell’ordinamento giudiziario approvata dal Parlamento, che interviene su alcuni nodi centrali del sistema giudiziario, tra cui la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e il funzionamento degli organi di autogoverno della magistratura.
Nelle ultime settimane la provincia è stata attraversata da una mobilitazione particolarmente intensa. Dibattiti, assemblee pubbliche, convegni e gazebo informativi si sono moltiplicati in molti comuni del territorio.
Tra gli appuntamenti attesi ci sono anche quelli organizzati da VareseNews nello spazio di Materia, pensati proprio per offrire strumenti di comprensione e confronto su un tema complesso che riguarda il funzionamento della giustizia e gli equilibri tra i poteri dello Stato.
Il primo appuntamento sarà martedì 10 marzo con “La Materia del Giorno”, il format di approfondimento di VareseNews che ospiterà il costituzionalista Giorgio Grasso, docente all’Università dell’Insubria, per analizzare i contenuti della riforma e il significato istituzionale del referendum. L’incontro offrirà un’occasione per comprendere meglio i punti centrali della riforma e le possibili conseguenze sul funzionamento della giustizia.
A Materia è in programma giovedì 12 marzo anche un secondo evento dedicato direttamente al confronto tra le diverse posizioni: “Referendum sulla giustizia: il Sì e il No a confronto”, un dibattito pubblico pensato per mettere a dialogo opinioni e interpretazioni differenti della riforma con il deputato Andrea Pellicini di Fratelli d’Italia e del senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico. L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di informazione e discussione aperta, utile per orientarsi prima del voto.
