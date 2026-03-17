Rifiutato il rito abbreviato, il processo per l’omicidio di Davide Gorla a Busto va in Corte d’assise
Emanuele Mirti, 50 anni, è accusato di omicidio volontario ma continua a proclamarsi innocente. Prima udienza a giugno, a un anno dai fatti
Sarà processato in Corte d’assise Emanuele Mirti, il 50enne di Castellanza, accusato dell’omicidio di Davide Gorla, commerciante di Busto accoltellato a morte nel suo negozio di via Milano.
L’omicidio risale al giugno del 2025 e oggi il Giudice dell’Udienza Preliminare del tribunale di Busto Arsizio,Francesca Roncarolo, ha rigettato la richiesta di ammissione al rito abbreviato che era stata presentata dall’avvocata Roberta Bono, che difende appunto Mirti.
Il processo si aprirà il 30 giugno, in Corte d’Assise del tribunale bustocco.
Oltre alla pubblica accusa e alla difesa, sarà rappresentato anche Marco Gorla, fratello della vittima, che si è costituito oggi parte civile nel corso dell’udienza preliminare.
Secondo l’accusa Mirti era in contrasto con la vittima per un motivo economico: l’accusato abitava in un appartamento in viale Lombardia a Castellanza e sarebbe stato in arretrato con gli affitti per svariate migliaia di euro. 10 mila euro.
Mirti si continua a proclamare innocente e secondo il suo difensore gli indizi a suo carico non sono affato univochi. Elementi che saranno portati nel processo in Corte d’assise.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.