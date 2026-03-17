Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Rifiutato il rito abbreviato, il processo per l’omicidio di Davide Gorla a Busto va in Corte d’assise

Emanuele Mirti, 50 anni, è accusato di omicidio volontario ma continua a proclamarsi innocente. Prima udienza a giugno, a un anno dai fatti

omicidio negozio via milano

Sarà processato in Corte d’assise Emanuele Mirti, il 50enne di Castellanza, accusato dell’omicidio di Davide Gorla, commerciante di Busto accoltellato a morte nel suo negozio di via Milano.

L’omicidio risale al giugno del 2025 e oggi il Giudice dell’Udienza Preliminare del tribunale di Busto Arsizio,Francesca Roncarolo, ha rigettato la richiesta di ammissione al rito abbreviato che era stata presentata dall’avvocata Roberta Bono, che difende appunto Mirti.

Il processo si aprirà il 30 giugno, in Corte d’Assise del tribunale bustocco.
Oltre alla pubblica accusa e alla difesa, sarà rappresentato anche Marco Gorla, fratello della vittima, che si è costituito oggi parte civile nel corso dell’udienza preliminare.

Secondo l’accusa Mirti era in contrasto con la vittima per un motivo economico: l’accusato abitava in un appartamento in viale Lombardia a Castellanza e sarebbe stato in arretrato con gli affitti per svariate migliaia di euro. 10 mila euro.

Mirti si continua a proclamare innocente e secondo il suo difensore gli indizi a suo carico non sono affato univochi. Elementi che saranno portati nel processo in Corte d’assise.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.