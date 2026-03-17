Rifiutato il rito abbreviato, il processo per l’omicidio di Davide Gorla a Busto va in Corte d’assise

Sarà processato in Corte d’assise Emanuele Mirti, il 50enne di Castellanza, accusato dell’omicidio di Davide Gorla, commerciante di Busto accoltellato a morte nel suo negozio di via Milano.

L’omicidio risale al giugno del 2025 e oggi il Giudice dell’Udienza Preliminare del tribunale di Busto Arsizio,Francesca Roncarolo, ha rigettato la richiesta di ammissione al rito abbreviato che era stata presentata dall’avvocata Roberta Bono, che difende appunto Mirti.

Il processo si aprirà il 30 giugno, in Corte d’Assise del tribunale bustocco.

Oltre alla pubblica accusa e alla difesa, sarà rappresentato anche Marco Gorla, fratello della vittima, che si è costituito oggi parte civile nel corso dell’udienza preliminare.

Secondo l’accusa Mirti era in contrasto con la vittima per un motivo economico: l’accusato abitava in un appartamento in viale Lombardia a Castellanza e sarebbe stato in arretrato con gli affitti per svariate migliaia di euro. 10 mila euro.

Mirti si continua a proclamare innocente e secondo il suo difensore gli indizi a suo carico non sono affato univochi. Elementi che saranno portati nel processo in Corte d’assise.