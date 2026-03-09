Rifiuti sulla bretella tra Saronno e Ceriano, il plauso degli Amici della Terra per gli amministratori

L’iniziativa avviata per contrastare l’abbandono dei rifiuti lungo la bretella della SP31 bis, tra Saronno e Ceriano Laghetto, riceve il plauso anche dal mondo dell’associazionismo ambientale. L’associazione Amici della Terra di Varese ha infatti inviato una lettera di apprezzamento agli enti coinvolti nel progetto di coordinamento istituzionale contro le discariche abusive lungo la tangenziale est di Saronno.

Nel documento l’associazione sottolinea il valore del tavolo di lavoro congiunto tra amministrazioni comunali, Provincia e corpi di polizia, definendolo un esempio concreto di collaborazione istituzionale per affrontare un problema ambientale purtroppo diffuso anche in molte altre zone della Lombardia.

Un problema diffuso lungo le infrastrutture

Il tratto della SP31 bis, spesso utilizzato come via di collegamento tra il Saronnese e l’area dell’Alto Milanese, negli ultimi anni è stato più volte segnalato per la presenza di abbandoni di rifiuti lungo la carreggiata e nelle aree laterali. Proprio per questo motivo i comuni interessati, insieme alla Provincia di Como e alle forze di controllo, hanno avviato un confronto per individuare strategie condivise.

Tra le azioni previste figurano maggiore coordinamento tra gli enti competenti, interventi più frequenti di pulizia e manutenzione, l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza e un rafforzamento dei controlli.

Il plauso dell’associazione

Secondo Amici della Terra Varese, l’approccio integrato rappresenta un modello efficace per affrontare fenomeni come l’abbandono dei rifiuti, che difficilmente possono essere gestiti da un singolo ente.

«La costituzione di un tavolo di lavoro tra amministrazioni, Provincia e corpi di polizia rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale su un tema ambientale molto diffuso nei territori lombardi», si legge nella lettera inviata dall’associazione.

L’interesse per il modello di coordinamento

L’associazione ha anche chiesto di poter consultare la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla nascita e all’organizzazione del tavolo di lavoro, come verbali, accordi tra enti, linee guida operative o valutazioni tecniche legate alla videosorveglianza e alla gestione degli interventi di pulizia.

L’obiettivo, spiegano da Amici della Terra Varese, è diffondere questo modello di collaborazione anche in altri comuni della provincia, dove si registrano situazioni analoghe di abbandono di rifiuti lungo strade e aree periferiche, come accade in alcune zone tra Brunello e i comuni limitrofi.

Un invito alla collaborazione

Nella lettera l’associazione ringrazia infine gli enti coinvolti per il lavoro avviato a tutela del territorio e si rende disponibile per momenti di confronto e collaborazione sui temi della prevenzione dell’abbandono dei rifiuti e della promozione di buone pratiche ambientali.