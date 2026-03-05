Servizio Civile a Saronno: due posti nella cooperativa Il Sandalo Equosolidale
La cooperativa apre le porte a due giovani tra i 18 e i 28 anni per un anno di formazione e lavoro sui temi della giustizia sociale e del commercio equo
Si aprono nuove opportunità per i giovani di Saronno che desiderano impegnarsi nel sociale e nella sostenibilità. È stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2026, e tra le realtà del territorio pronte ad accogliere i volontari spicca la cooperativa Il Sandalo Equosolidale. La storica bottega saronnese mette a disposizione due posti per ragazzi e ragazze che vogliano dedicare un anno della propria vita a un’esperienza di cittadinanza attiva e crescita professionale. (nella foto alcune volontarie della bottega con al centro Giulia, che l’anno scorso ha scelto di fare il servizio civile nella cooperativa di vicolo Santa Marta)
Un anno tra sostenibilità e giustizia sociale
Il percorso avrà una durata di 12 mesi, con un avvio previsto tra i mesi di settembre e ottobre 2026. Si tratta di una tempistica pensata anche per agevolare chi sta per affrontare l’esame di maturità a luglio e cerca un’opportunità di orientamento prima di intraprendere il percorso universitario o l’ingresso nel mondo del lavoro. I volontari saranno impegnati per 25 ore settimanali e riceveranno un rimborso spese mensile di 520 euro, come previsto dalla normativa nazionale.
Formazione e competenze per il futuro
Oltre all’impegno operativo quotidiano, il Servizio Civile presso Il Sandalo offre un solido piano formativo focalizzato sui temi della sostenibilità ambientale e della giustizia sociale. I giovani selezionati avranno l’occasione di approfondire le dinamiche del commercio equo e solidale e del consumo critico, acquisendo competenze spendibili nel proprio curriculum vitae. L’obiettivo è formare cittadini consapevoli che possano toccare con mano l’impatto sociale delle proprie azioni all’interno di una realtà radicata nel tessuto saronnese.
Come presentare la candidatura
Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro l’8 aprile 2026 attraverso il portale dedicato del Ministero. Per chi volesse approfondire i dettagli del progetto specifico proposto dalla cooperativa saronnese e le modalità di selezione, tutte le informazioni tecniche e i contatti sono disponibili sul sito ufficiale della cooperativa nella sezione dedicata al servizio civile.
