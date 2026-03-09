Si chiude il processo per le bici rubate in stazione a Venegono Inferiore
Il furto risale al 2020. Le telecamere della stazione riprendono quattro persone mentre forzano le catene e portano via le bici
Due biciclette rubate alla stazione ferroviaria di Venegono Inferiore nel 2020 sono finite al centro di un procedimento giudiziario conclusosi con un nulla di fatto. Il giudice ha infatti stabilito di non doversi procedere per difetto di querela. Il furto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della stazione.
Dalle immagini si vedevano quattro persone — due uomini e due donne — mentre armeggiavano con le catene che assicuravano le biciclette alla rastrelliera. Dopo averle forzate, il gruppo si era allontanato portando via i mezzi. Le indagini dei carabinieri, supportate anche dall’analisi delle immagini da parte della polizia locale, avevano portato all’identificazione di due persone, poi denunciate e finite a processo. Il furto era stato contestato come aggravato per violenza sulle cose, dal momento che le catene erano state forzate.
In aula la pubblico ministero Arianna Cremona aveva chiesto per entrambi gli imputati tre mesi di reclusione e una multa di 160 euro. I difensori hanno però sostenuto la tesi della particolare tenuità del fatto, anche alla luce della restituzione al proprietario, ha spiegato l’ avvocato Jacopo Maioli. L’avvocato Massimiliano Carnelli ha inoltre sottolineato le difficoltà nel riconoscimento degli imputati dalle immagini delle telecamere, spiegando che i soggetti ripresi risultavano soltanto somiglianti agli imputati.
Una somiglianza che, secondo la difesa, «non può essere considerata un elemento sufficiente per arrivare a una condanna oltre ogni ragionevole dubbio». Al termine dell’udienza il giudice Davide Alvigini ha stabilito il non luogo a procedere per difetto di querela, chiudendo così la vicenda giudiziaria
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.