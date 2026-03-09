Si chiude il processo per le bici rubate in stazione a Venegono Inferiore 

Due biciclette rubate alla stazione ferroviaria di Venegono Inferiore nel 2020 sono finite al centro di un procedimento giudiziario conclusosi con un nulla di fatto. Il giudice ha infatti stabilito di non doversi procedere per difetto di querela. Il furto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della stazione.

Dalle immagini si vedevano quattro persone — due uomini e due donne — mentre armeggiavano con le catene che assicuravano le biciclette alla rastrelliera. Dopo averle forzate, il gruppo si era allontanato portando via i mezzi. Le indagini dei carabinieri, supportate anche dall’analisi delle immagini da parte della polizia locale, avevano portato all’identificazione di due persone, poi denunciate e finite a processo. Il furto era stato contestato come aggravato per violenza sulle cose, dal momento che le catene erano state forzate.

In aula la pubblico ministero Arianna Cremona aveva chiesto per entrambi gli imputati tre mesi di reclusione e una multa di 160 euro. I difensori hanno però sostenuto la tesi della particolare tenuità del fatto, anche alla luce della restituzione al proprietario, ha spiegato l’ avvocato Jacopo Maioli. L’avvocato Massimiliano Carnelli ha inoltre sottolineato le difficoltà nel riconoscimento degli imputati dalle immagini delle telecamere, spiegando che i soggetti ripresi risultavano soltanto somiglianti agli imputati.

Una somiglianza che, secondo la difesa, «non può essere considerata un elemento sufficiente per arrivare a una condanna oltre ogni ragionevole dubbio». Al termine dell’udienza il giudice Davide Alvigini ha stabilito il non luogo a procedere per difetto di querela, chiudendo così la vicenda giudiziaria