SOS della Valbossa cerca giovani volontari: quattro posti per il Servizio Civile ad Azzate

Mettersi a disposizione degli altri può trasformarsi in un’avventura capace di segnare positivamente il futuro di un giovane.

Con questo spirito la Pubblica Assistenza SOS della Valbossa di Azzate ha lanciato l’appello per la ricerca di quattro nuovi operatori da inserire nei ranghi del Servizio Civile Universale per il periodo 2026/2027. Si tratta di un’occasione concreta per chi vuole vivere un’esperienza formativa nel settore dell’assistenza pubblica, contribuendo attivamente alla vita sociale del territorio varesino.

L’iniziativa è riservata a ragazzi e ragazze che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il progetto prevede un impegno costante ma flessibile, quantificato in 25 ore settimanali distribuite lungo un intero anno di attività. Per il servizio prestato, i volontari selezionati riceveranno un assegno mensile pari a 509,47 euro, garantendo così una base economica a fronte di un impegno civile di alto valore umano.

Gli interessati possono già procedere con l’iscrizione inquadrando il codice QR per inviare la propria candidatura. Per la SOS della Valbossa, accogliere nuove leve significa non solo potenziare i servizi di assistenza, ma anche investire nelle nuove generazioni, offrendo loro il momento giusto per iniziare un percorso di solidarietà e responsabilità verso la collettività.