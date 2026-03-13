SOS della Valbossa cerca giovani volontari: quattro posti per il Servizio Civile ad Azzate
L’associazione di pubblica assistenza apre le iscrizioni per l’anno 2026/2027 offrendo un percorso di dodici mesi dedicato al supporto della comunità locale e alla crescita personale
Mettersi a disposizione degli altri può trasformarsi in un’avventura capace di segnare positivamente il futuro di un giovane.
Con questo spirito la Pubblica Assistenza SOS della Valbossa di Azzate ha lanciato l’appello per la ricerca di quattro nuovi operatori da inserire nei ranghi del Servizio Civile Universale per il periodo 2026/2027. Si tratta di un’occasione concreta per chi vuole vivere un’esperienza formativa nel settore dell’assistenza pubblica, contribuendo attivamente alla vita sociale del territorio varesino.
L’iniziativa è riservata a ragazzi e ragazze che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il progetto prevede un impegno costante ma flessibile, quantificato in 25 ore settimanali distribuite lungo un intero anno di attività. Per il servizio prestato, i volontari selezionati riceveranno un assegno mensile pari a 509,47 euro, garantendo così una base economica a fronte di un impegno civile di alto valore umano.
Gli interessati possono già procedere con l’iscrizione inquadrando il codice QR per inviare la propria candidatura. Per la SOS della Valbossa, accogliere nuove leve significa non solo potenziare i servizi di assistenza, ma anche investire nelle nuove generazioni, offrendo loro il momento giusto per iniziare un percorso di solidarietà e responsabilità verso la collettività.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.