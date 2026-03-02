Varese News

Varese Laghi

Spaccata notturna a Castronno, svaligiata la tabaccheria di via Ceresio

I malviventi sono penetrati nell'esercizio commerciale infrangendo il vetro della porta d'ingresso. Il bottino, composto da tabacchi e Gratta e vinci, è ingente

Carabinieri Verbania

Un furto è stato messo a segno nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo ai danni della tabaccheria di via Ceresio a Castronno. I ladri sono riusciti a introdursi nel locale dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta d’ingresso, agendo indisturbati nelle ore notturne.

Una volta all’interno, gli autori del colpo hanno sottratto un quantitativo significativo di sigarette e numerosi blocchetti di Gratta e vinci. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sono dileguati subito dopo aver prelevato la merce, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di esatta quantificazione, ma dai primi rilievi il danno economico per l’attività risulta ingente.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della compagnia competente per territorio, che sono intervenuti sul posto per effettuare i sopralluoghi. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e tentare di identificare i responsabili.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.