Spaccata notturna a Castronno, svaligiata la tabaccheria di via Ceresio
I malviventi sono penetrati nell'esercizio commerciale infrangendo il vetro della porta d'ingresso. Il bottino, composto da tabacchi e Gratta e vinci, è ingente
Un furto è stato messo a segno nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo ai danni della tabaccheria di via Ceresio a Castronno. I ladri sono riusciti a introdursi nel locale dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta d’ingresso, agendo indisturbati nelle ore notturne.
Una volta all’interno, gli autori del colpo hanno sottratto un quantitativo significativo di sigarette e numerosi blocchetti di Gratta e vinci. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sono dileguati subito dopo aver prelevato la merce, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di esatta quantificazione, ma dai primi rilievi il danno economico per l’attività risulta ingente.
L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della compagnia competente per territorio, che sono intervenuti sul posto per effettuare i sopralluoghi. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e tentare di identificare i responsabili.
