Spaccio in bici elettrica nell’Alto Milanese: arrestato un 47enne

Nonostante il regime di pena alternativa alla detenzione, continuava a gestire un’attività di spaccio spostandosi a bordo di una bicicletta elettrica. Nel pomeriggio del 19 marzo, la Polizia di Stato di Gallarate ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di 47 anni, residente in un comune dell’Alto Milanese.

L’appostamento e il fermo

L’operazione è scattata al termine di un servizio antidroga mirato, condotto dal personale dell’Ufficio Investigativo del Commissariato gallaratese. Gli agenti, insospettiti dai movimenti dell’uomo, hanno monitorato i suoi spostamenti fino a intercettarlo mentre rientrava presso la propria abitazione.

Al momento del controllo, il 47enne — pluripregiudicato e privo di una stabile occupazione — è stato trovato in possesso di banconote di piccolo taglio, ritenute dagli inquirenti il provento dell’attività illecita.

La droga nella scarpiera

La conferma dei sospetti è arrivata con la perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto circa 20 grammi di cocaina, ingegnosamente occultati dentro una calzatura riposta in una scarpiera. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati: un bilancino di precisione; materiale vario per il confezionamento delle dosi; un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato per gestire gli ordini degli acquirenti.

Tutto il materiale, insieme al denaro, è stato posto sotto sequestro. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato nuovamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.