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Tre serate, 200mila euro e una Panda: Daniele di Uboldo saluta la Ruota della Fortuna

Lo studente universitario ha conquistato il pubblico di Canale 5 in tre puntate, portando a casa un bottino da oltre 220mila euro tra soldi, auto e premi

Daniele da Uboldo alla ruota della fortuna

È finita mercoledì 18  l’avventura di Daniele, 22 anni, di Uboldo, a La Ruota della Fortuna, il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. I 17.200 euro vinti in puntata non sono bastati a confermarsi campione: Francesca lo ha superato di misura aggiudicandosi la serata con 17.900 euro.

Resta però un bottino straordinario: in tre serate Daniele, studente universitario, ha conquistato oltre 220mila euro tra montepremi, auto e premi in natura, con un mix di fortuna e di grande bravura.

Tutto è cominciato con la puntata di lunedì 16 marzo, serata in cui è diventato campione con 20mila euro, una Fiat Panda e un anno di spesa gratuita nei supermercati Eurospin. Il giorno dopo è arrivato il colpo grosso: 200mila euro, indovinando il puzzle finale, una delle cifre più alte mai viste nel programma.

Daniele da Uboldo alla ruota della fortuna

L’ultima puntata l’ha persa di misura, quando aveva già conquistato il pubblico di Canale 5 e la stima del conduttore e della valletta Samira. Prima di andarsene, ha chiesto proprio a Scotti di mandare un saluto ai nonni Pinuccia, Arduino, Guido e Graziella, e ha chiesto a Samira di salutare il fratello Andrea.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026
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