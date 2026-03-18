Tre serate, 200mila euro e una Panda: Daniele di Uboldo saluta la Ruota della Fortuna
Lo studente universitario ha conquistato il pubblico di Canale 5 in tre puntate, portando a casa un bottino da oltre 220mila euro tra soldi, auto e premi
È finita mercoledì 18 l’avventura di Daniele, 22 anni, di Uboldo, a La Ruota della Fortuna, il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. I 17.200 euro vinti in puntata non sono bastati a confermarsi campione: Francesca lo ha superato di misura aggiudicandosi la serata con 17.900 euro.
Resta però un bottino straordinario: in tre serate Daniele, studente universitario, ha conquistato oltre 220mila euro tra montepremi, auto e premi in natura, con un mix di fortuna e di grande bravura.
Tutto è cominciato con la puntata di lunedì 16 marzo, serata in cui è diventato campione con 20mila euro, una Fiat Panda e un anno di spesa gratuita nei supermercati Eurospin. Il giorno dopo è arrivato il colpo grosso: 200mila euro, indovinando il puzzle finale, una delle cifre più alte mai viste nel programma.
L’ultima puntata l’ha persa di misura, quando aveva già conquistato il pubblico di Canale 5 e la stima del conduttore e della valletta Samira. Prima di andarsene, ha chiesto proprio a Scotti di mandare un saluto ai nonni Pinuccia, Arduino, Guido e Graziella, e ha chiesto a Samira di salutare il fratello Andrea.
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