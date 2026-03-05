Un nuovo pulmino per i bambini del Progetto Pollicino: il dono del Rotary Club Ticino

Solidarietà e impegno concreto per i più piccoli al centro dell’ultimo incontro del Rotary Club Busto Gallarate Legnano “Ticino”. Mercoledì 4 marzo, presso il ristorante Dinner The Mode di Legnano, i soci del club hanno ospitato i referenti del Progetto Pollicino Onlus, realtà d’eccellenza di Busto Arsizio che si occupa di minori e famiglie in situazioni di forte fragilità.

Un aiuto concreto per la “Casa dei Piccoli”

L’incontro è servito a fare il punto sulle attività della Onlus, che opera attraverso strutture come la comunità «Casa dei Piccoli» e il centro diurno «La Chiave d’Oro». Qui vengono accolti bambini che vivono situazioni di disagio familiare, spesso seguiti nell’ambito di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, con l’obiettivo di offrire loro tutela e percorsi di accompagnamento per ricostruire legami e serenità.

Per sostenere queste attività, il Rotary Club Ticino ha deciso di destinare il ricavato della recente lotteria natalizia all’acquisto di un nuovo pulmino. Il mezzo verrà utilizzato per il trasporto dei bambini durante le attività didattiche e giornaliere, diventando uno strumento fondamentale per la loro quotidianità.

Il pulmino come spazio di socializzazione

Durante la serata, la presidente Elena Ballarati, la vicepresidente Alessandra Milani e l’amministratore Luigi Baggio hanno condiviso l’esperienza maturata sul campo. Proprio la vicepresidente Milani ha voluto sottolineare il valore simbolico e pratico del nuovo veicolo.

«Questo mezzo non è un semplice veicolo – ha spiegato Alessandra Milani, vicepresidente di Progetto Pollicino Onlus – ma uno spazio di socializzazione: un luogo protetto dove, durante i tragitti quotidiani, le dinamiche relazionali tra i minori possono manifestarsi in piena libertà, trasformando lo spostamento in un’occasione preziosa di ascolto e condivisione».

Una sinergia per il futuro dei minori

L’evento ha confermato lo storico legame tra il Rotary e la Onlus bustocca, rafforzando una sinergia che punta a offrire nuove prospettive di futuro ai bambini più vulnerabili. L’impegno comune tra volontariato e istituzioni rotariane continua così a tradursi in interventi strutturati capaci di rispondere ai bisogni educativi e di salvaguardia dei piccoli ospiti delle strutture.