Un sondaggio per costruire l’edizione 2026 di Glocal
Glocal ha scelto di coinvolgere direttamente i giornalisti e le giornaliste nella costruzione del programma dell'edizione 2026
Costruire la formazione dei giornalisti insieme ai giornalisti. Per questo Festival Glocal lancia un sondaggio, per chiedere ai professionisti dell’informazione di condividere le loro esigenze rispetto all’aggiornamento professionale e costruire così il palinsesto della prossima edizione sulla base delle loro esigenze.
La quindicesima edizione del festival di giornalismo ideato da VareseNews, ed organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, coincide con l’apertura del nuovo triennio formativo per i giornalisti. Di qui la decisione di coinvolgerli direttamente nella costruzione del programma, così da poter fornire loro momenti formativi che possano rappresentare un passo avanti dal punto di vista professionale.
Per segnalare le proprie esigenze è sufficiente compilare questo form:
