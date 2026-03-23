Un successo la raccolta alimentare della Croce Rossa a Varese: oltre 6000 chili di alimentari donati
Dieci punti vendita coinvolti e 58 volontari al lavoro per tutta la giornata: la mobilitazione ha portato a un’importante raccolta destinata alle famiglie in difficoltà del territorio
La raccolta alimentare promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, sabato 21 marzo, si è chiusa con numeri significativi: oltre 6.000 chili di alimenti raccolti grazie al coinvolgimento di 10 punti vendita e all’impegno di 58 volontari.
I numeri della raccolta
Per l’intera giornata, dalle prime ore del mattino fino alla sera, volontarie e volontari si sono alternati nei supermercati aderenti. La risposta dei cittadini è stata ampia e concreta, permettendo di raccogliere una grande quantità di generi alimentari già in parte pronti per la distribuzione alle famiglie seguite dal Comitato.
Un aiuto concreto per le famiglie
Il risultato rappresenta un sostegno diretto alle persone in difficoltà e conferma la partecipazione attiva del territorio. La raccolta si inserisce in un’attività continuativa della Croce Rossa di Varese, impegnata ogni giorno nella preparazione e consegna di pacchi alimentari.
Il commento
«La risposta della cittadinanza è stata straordinaria – Simone Filippi, presidente del Comitato –. Dietro ogni prodotto donato c’è un gesto concreto di solidarietà. Grazie a chi ha contribuito e ai volontari che hanno reso possibile questa giornata».
Il ringraziamento
Il Comitato ha espresso riconoscenza verso cittadini, volontari e punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, sottolineando come la collaborazione abbia permesso di raggiungere un risultato rilevante.
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