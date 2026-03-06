“Una cena a SOStegno”: appuntamento a tavola con Sos Malnate
Sabato 28 marzo, alle ore 20.00 l'evento per raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un nuovo manichino BLSD per i corsi dell'associazione
Una cena per imparare a salvare una vita. Sabato 28 marzo, alle ore 20.00, la comunità di Malnate si stringerà attorno alla sua associazione di soccorso per una serata di solidarietà e buon cibo. L’evento “Una cena a SOStegno di SOS Malnate”, aperto a tutta la cittadinanza, si pone un obiettivo ambizioso e vitale: raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un nuovo manichino BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).
Uno strumento per la sicurezza di tutti
Il nuovo manichino è uno strumento fondamentale per le attività di formazione svolte dall’associazione. Permetterà infatti di istruire un numero sempre maggiore di persone sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare e sull’uso del defibrillatore. Come sottolineano i volontari, l’idea alla base dell’iniziativa è semplice quanto potente: «Imparare a salvare una vita – spiegano da SOS Malnate – può fare davvero la differenza in caso di arresto cardiaco». Partecipare alla cena significa quindi contribuire direttamente alla sicurezza e alla preparazione dell’intera comunità di fronte alle emergenze sanitarie.
Il menù della serata tra tradizione e gusto
L’appuntamento conviviale si terrà presso l’Oratorio femminile di Malnate, in piazza San Martino. Il programma gastronomico è ricco e curato: si partirà con un antipasto a base di tortino ai funghi con crema di padano e crumble allo speck, accompagnato da focacce fantasia, maialino tonnato e piccoli arancini di riso. A seguire, i primi piatti vedranno protagonisti un risotto alla zucca con fonduta allo zola e nocciole tostate e dei ravioli valtellinesi con crema di patate e bresaola, per concludere in dolcezza con un classico tiramisù.
Come partecipare e sostenere il progetto
Per partecipare alla serata è richiesta un’offerta di 30 euro, che sarà interamente devoluta al progetto del nuovo manichino didattico. Data l’importanza della causa e la natura conviviale dell’evento, gli organizzatori invitano la cittadinanza a prenotare per tempo. È possibile assicurarsi un posto a tavola contattando Gemma Rodella (334 3651766 o via mail a segreteria@sosmalnate.it) oppure Rina Barboni al numero 340 4600914. Un’occasione per stare insieme e fare del bene, trasformando una cena in un investimento per la vita.
