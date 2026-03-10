Varese Ghiaccio, dopo un febbraio esaltante rotta sui Tricolori giovanili

Sono state settimane intense, quelle appena trascorse, per la società di pattinaggio artistico Varese Ghiaccio. Dalla celebrazione della fiamma olimpica, con Ginevra Negrello che ha avuto l’onore di partecipare all’accensione nella serata di Varese, all’arrivo della nazionale giapponese, accolta con grande entusiasmo tanto che gli atleti nipponici hanno indossato i cappellini del club varesino all’interno del villaggio olimpico.

Le Olimpiadi italiane non hanno però interrotto il calendario agonistico e anche la Varese Ghiaccio non ha smesso di gareggiare nelle diverse fasce in cui è impegnata, dalla Bronze fino alla Elite che è la massima categoria del pattinaggio di figura in Italia. Ottimi i risultati arrivati sulla scia del bronzo ottenuto da Negrello ai campionati italiani assoluti.

Il prossimo appuntamento è ormai imminente, quello con i Campionati Italiani Giovanili che si disputeranno tra il 20 e il 22 marzo ad Aosta: VG sarà presente con Alice Faverio e Michelle Latini che gareggeranno nella categoria Advanced Novice Femminile. A Pontebba invece ci sarà la gara internazionale “European Wulfenia Cup” mentre a Jesenice, in Slovenia, si terrà il “Triglav Trophy”.

Tornando invece al mese di febbraio, vale la pena sottolineare che Ginevra Negrello e Tommaso Gasparoli hanno avuto l’onore di partecipare allo spettacolo di pattinaggio di fama mondiale “Music On Ice”. I due tesserati della Varese Ghiaccio si sono esibiti dal 26 al 28 febbraio a Bellinzona, in uno show a fianco di campioni del pattinaggio provenienti da tutto il mondo, tra cui Stéphane Lambiel (argento a Torino 2006 e due volte oro ai mondiali).

Intanto è ormai tempo di open day: domenica 14 marzo ci sarà la giornata “a porte aperte” alla Acinque Ice Arena a partire dalle 16,40. Nella stessa occasione saranno lanciati i corsi estivi di pattinaggio 2026, pensati per chi non vuole smettere di praticare questo sport neppure durante estate.