Varese in festa per il “suo” Bobo: al Santuccio un compleanno tra musica, scherzi e grandi amicizie
Il teatro Santuccio si è riempito oggi per "Bobo and Friends", l'evento organizzato dall'associazione "Il Bobo" per celebrare quello che sarebbe stato il 71° compleanno
Non è stata una commemorazione istituzionale, ma un abbraccio collettivo che Roberto Maroni avrebbe amato, trasformando il Teatro Santuccio nel palcoscenico di una fatta di note, risate e ricordi condivisi.
L’evento “Bobo and Friends”, organizzato dall’associazione “Il Bobo”, ha celebrato quello che sarebbe stato il suo 71° compleanno, portando alla luce il lato più umano e dissacrante dell’ex Ministro proprio nel giorno della sua ricorrenza, il 15 marzo.
Oltre ai successi politici, la serata ha regalato perle di vita privata che hanno svelato un Maroni ironico e pronto allo scherzo, come il racconto di quella volta in cui, insieme a tutta la band, si travestì da Babbo Natale per suonare in incognito per le vie del centro di Varese.
Questa attitudine “fuorilegge” e gioiosa ha confermato quanto Maroni fosse un fuoriclasse non solo per le sue doti politiche, ma per un’energia e un entusiasmo che spaziavano in ogni campo, dalla musica allo sport.
L’affetto per “Bobo” è riuscito a unire mondi apparentemente distanti, vedendo in platea la moglie e i figli accanto a numerosi amici e colleghi che hanno attraversato la sua storia. Tra i presenti si sono ritrovati figure come il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Varese Davide Galimberti e quello di Gallarate Andrea Cassani. Non sono mancati i compagni di lungo corso come Stefano Bruno Galli, Marco Pinti, Stefano Angei, Daniele Marantelli, Federico Martegani, Nicola Molteni e Mirko Zorzo, oltre al giornalista Marco Dal Fior che ha rievocato gli anni di Radio Varese.
Sul palco, le note dei musicisti del Distretto 51 — il gruppo in cui Maroni suonava la tastiera — hanno fatto da colonna sonora a un racconto corale intimo e sincero. Come ricordato dall’amico Elio Girompini, Maroni restava prima di tutto “un amico che suonava”, capace di mantenere una straordinaria spontaneità nonostante i ruoli di rilievo occupati nella Seconda Repubblica.
L’associazione, ora ufficialmente operativa con il portale ilbobo.org, prosegue così nel suo intento di tramandare non solo l’eredità politica, ma soprattutto lo stile e la moralità di una delle figure più grandi che Varese abbia mai espresso.
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