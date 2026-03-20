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Varese, in migliaia al campo del Vivirolo per la fine del Ramadan: “Una giornata meravigliosa”

Grande partecipazione per la preghiera che segna la conclusione del mese sacro: fedeli da oltre 30 Paesi si sono ritrovati per la celebrazione del mattino

Generico 16 Mar 2026

Si sono ritrovati in migliaia, come ormai accade da diversi anni, al campo del Vivirolo per celebrare la fine del Ramadan, il mese sacro per la comunità islamica.

La preghiera del mattino di oggi, 20 marzo, ha segnato uno dei momenti più importanti dell’anno per i fedeli musulmani, vissuto all’insegna della condivisione e della partecipazione.

A raccontarlo è Giorgio Stabilini, portavoce della comunità islamica di Varese: «Oggi veramente tante persone… sarà la giornata di sole, ma sarà che forse tutti adesso sono più liberi, più tranquilli… e ci saranno state, boh, almeno 2.000, 2.500 persone. Fantastico».

Una presenza ampia e variegata, con fedeli provenienti da numerosi Paesi: «Una festa meravigliosa con persone provenienti da oltre 30 nazioni del mondo: dall’Africa, dall’Asia, dall’Europa dell’Est e anche italiani, ovviamente».

La celebrazione si è svolta senza particolari criticità, in un clima sereno e ordinato: «Tutto si è svolto nella maniera più tranquilla e semplice». L’unico disagio segnalato ha riguardato la viabilità nelle fasi di arrivo e deflusso: «Certamente un po’ di traffico in entrata e in uscita, perché le persone quando sono così tante, e anche le automobili sono così tante, un po’ di traffico e un po’ di ingorgo è inevitabile che ci sia».

Generico 16 Mar 2026

La preghiera è iniziata poco dopo l’orario previsto: «Cominciata alle 8:38 invece che alle 8:30, 10 minuti di preghiere e poi tutti sono andanti a casa a festeggiare e a trovare gli amici».

Una mattinata di festa che, ancora una volta, ha trasformato il campo del Vivirolo in un luogo di incontro e comunità, nel segno della condivisione e della convivenza.

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Tommaso Guidotti
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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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