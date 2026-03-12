Verso il referendum sulla giustizia: a Varese incontro pubblico per le ragioni del “No” con Edmondo Bruti Liberati
Le Acli Provinciali hanno promosso un incontro pubblico dal titolo “Difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia”. Appuntamento in Sala Montanari lunedì 16 marzo alle ore 18:30
La Sala Montanari di Varese si prepara a ospitare un momento di approfondimento civico in vista dell’appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Le ACLI Provinciali hanno infatti promosso un incontro pubblico dal titolo “Difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia”, con l’obiettivo dichiarato di analizzare le criticità della riforma e spiegare le motivazioni che spingono verso il voto contrario. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire alla cittadinanza strumenti di analisi per una scelta consapevole su un tema delicato come il funzionamento del sistema giudiziario italiano.
Un ospite d’eccezione alla Sala Montanari
L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 18:30 in via dei Bersaglieri 1. Protagonista della serata sarà Edmondo Bruti Liberati, figura di primo piano della magistratura italiana, già Procuratore della Repubblica di Milano e già Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. Insieme a lui interverrà Filippo Cardaci, presidente delle ACLI Provinciali di Varese, per inquadrare il dibattito all’interno del contesto sociale e associativo del territorio.
«Una contro-riforma che rischia di indebolire la magistratura»
Il presidente delle ACLI varesine ha sottolineato l’importanza di questo confronto diretto con un esperto della materia. «Il 16 marzo parleremo con il dottor Edmondo Bruti Liberati non di una semplice riforma della giustizia – le parole di Filippo Cardaci, presidente delle ACLI Provinciali di Varese – ma di una contro-riforma che rischia di indebolire la magistratura. Vogliamo discutere insieme i motivi del nostro NO, spiegando perché questa modifica non migliorerebbe in alcun modo la giustizia italiana». Secondo gli organizzatori, l’incontro sarà fondamentale per comprendere come la difesa della Costituzione passi anche attraverso la consapevolezza tecnica di queste modifiche.
Materiali e approfondimenti online
Oltre all’incontro in presenza, l’associazione ha messo a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito web. «Vi invitiamo a visitare sul nostro sito la sezione dedicata al referendum – l’appello di Filippo Cardaci – qui è possibile consultare i materiali redatti dal magistrato Edmondo Bruti Liberati e dal Comitato: un’occasione per leggere contenuti autorevoli e comprendere le implicazioni reali della scelta». L’ingresso alla serata di lunedì è libero e aperto a tutti gli interessati che desiderano porre domande e approfondire i contenuti del quesito referendario.
