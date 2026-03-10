Verso la Pasqua con la parola delle donne nelle scritture, se ne parla con Lidia Maggi a Vergiate
Venerdì 13 marzo all'oratorio San Giovanni Bosco di Vergiate con la pastorale biblista e teologa
Nel terzo venerdì di Quaresima, l’oratorio San Giovanni Bosco di Vergiate, il 13 marzo alle 20:45, ospiterà l’incontro Cristiani e cristiane verso la Pasqua.
A raccontare alcune delle figure femminili presenti nella Bibbia sarà la pastora battista e teologa Lidia Maggi, responsabile della rivista La Scuola domenicale della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e autrice di alcune pubblicazioni, tra cui: Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile (Claudiana, 2014), Camminare sulle acque. Leggere la Bibbia in tempi di crisi (Claudiana, 2022) e Esodo. La grammatica della libertà (Claudiana, 2023).
«Nelle pieghe delle scritture – commentano gli organizzatori – risuona la voce potente e discreta delle donne, portatrici di una fede capace di incarnare l’amore di Dio nella vita quotidiana».
