A Maccagno con Pino e Veddasca un incontro “alla scoperta delle rondini“

Venerdì 10 aprile 2026 con inizio alle ore 20:45, l’Associazione di Volontariato Solidarietà ODV torna ad aprire le porte della propria sede di Via Mameli 2 a Maccagno per parlare di un argomento destinato a stimolare un grande interesse.

Grazie alla collaborazione della libera Associazione “La Campagna” di Germignaga, per la prima volta sarà a Maccagno l’Associazione “Ficedula” di Magadino (CH), rappresentata dalla dott.ssa Chiara Scandolara.

“Ficedula” è l’unica Associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera italiana e prende il nome da una bellissima specie molto rara e minacciata: la “Balia dal collare”, il cui nome scientifico è proprio Ficedula albicollis. L’Associazione promuove lo studio sugli uccelli in Ticino con l’obiettivo di creare le basi per la conservazione delle specie e dei loro habitat e organizza corsi di introduzione all’ornitologia, giornate di studio sugli uccelli del Ticino e numerose escursioni. Per saperne di più, è disponibile il sito https://ficedula.ch/

Emblematico il titolo della serata: “Alla scoperta delle rondini: dalla loro incredibile migrazione alle novità del progetto per la conservazione lungo il Verbano”

«Le rondini sono, innanzitutto, il simbolo stesso della primavera, e rappresentano un segno di speranza per la stagione che torna a farsi calda», secondo Fabio Passera, Presidente dell’Associazione Solidarietà. «Crediamo di sapere tutto di questi uccelli, invece sono davvero tante le cose che dobbiamo ancora conoscere di loro. Soprattutto, dobbiamo imparare a rispettarle e a salvaguardare il loro habitat naturale. Molto spesso diamo per scontato cose che non sono per nulla scontate. Infine, lasciatemi ringraziare ancora una volta gli amici germignaghesi de “la Campagna”, che ci conducono per mano tra le meraviglie della natura che ci circonda».

L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutti