Crenna e Moriggia festeggiano la primavera con un pranzo in oratorio

Domenica 19 aprile appuntamento conviviale aperto a tutta la comunità con menù completo e proposta anche per i più piccoli

L’unità parrocchiale di Crenna e Moriggia celebra l’arrivo della primavera con un momento di festa e condivisione. Domenica 19 aprile è in programma un pranzo comunitario in oratorio, con ritrovo alle ore 12.30.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per stare insieme e rafforzare i legami della comunità, all’insegna della convivialità. Il menù proposto prevede pasta primavera, scaloppine di vitello, contorno, dolce, con acqua e caffè inclusi.

Il costo è di 20 euro, mentre per i bambini è disponibile un menù dedicato al prezzo di 8 euro.

Un appuntamento semplice ma significativo per accogliere la nuova stagione in un clima di amicizia e condivisione.