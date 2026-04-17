Volontari ticinesi ripuliscono i sentieri di Bregazzana

I volontari di VF International Sagl di Stabio, insieme all’associazione Amici di Bregazzana, hanno dedicato una giornata alla pulizia e alla riqualificazione dei sentieri del territorio. L’intervento ha interessato il sentiero del Boschetto e il sentiero 314, che dalla piazza di Bregazzana conduce all’Alpe Ravetta.

Il lavoro, interamente manuale, ha compreso la pulizia del tracciato, la sistemazione degli attraversamenti, la creazione e il ripristino degli stravacconi e interventi di rifinitura con rastrello. Un’azione che ha completato i recenti lavori di ripristino già effettuati dal Parco Campo dei Fiori con mezzi meccanici.

L’iniziativa rientra nel programma Volunteer Time Off (VTO) di VF, che consente a ogni dipendente di dedicare fino a 40 ore l’anno di volontariato retribuito, ed è parte delle attività previste per Earth Month, il mese in cui l’azienda promuove progetti a favore dell’ambiente e dell’accessibilità degli spazi outdoor.

I due sentieri sono ora nuovamente percorribili in sicurezza, a piedi e in bicicletta.