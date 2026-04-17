Varese News

Varese Laghi

Volontari ticinesi ripuliscono i sentieri di Bregazzana

I volontari di VF International Sagl di Stabio, insieme all'associazione Amici di Bregazzana, hanno dedicato una giornata alla pulizia e alla riqualificazione dei sentieri del territorio

Generico 13 Apr 2026

I volontari di VF International Sagl di Stabio, insieme all’associazione Amici di Bregazzana, hanno dedicato una giornata alla pulizia e alla riqualificazione dei sentieri del territorio. L’intervento ha interessato il sentiero del Boschetto e il sentiero 314, che dalla piazza di Bregazzana conduce all’Alpe Ravetta.

Il lavoro, interamente manuale, ha compreso la pulizia del tracciato, la sistemazione degli attraversamenti, la creazione e il ripristino degli stravacconi e interventi di rifinitura con rastrello. Un’azione che ha completato i recenti lavori di ripristino già effettuati dal Parco Campo dei Fiori con mezzi meccanici.

L’iniziativa rientra nel programma Volunteer Time Off (VTO) di VF, che consente a ogni dipendente di dedicare fino a 40 ore l’anno di volontariato retribuito, ed è parte delle attività previste per Earth Month, il mese in cui l’azienda promuove progetti a favore dell’ambiente e dell’accessibilità degli spazi outdoor.
I due sentieri sono ora nuovamente percorribili in sicurezza, a piedi e in bicicletta.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.