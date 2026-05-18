A Origgio il confronto pubblico tra i candidati sindaco
Lunedì 18 maggio alle 20.45 nella Sala dei Sindaci il confronto pubblico fra i tre candidati alla guida del Comune di Origgio: Evasio Regnicoli, Francesco Venturini e Angelo Ceriani
Una serata dedicata al confronto diretto tra i candidati sindaco e ai temi che riguardano il futuro del paese. È in programma questa sera, lunedì 18 maggio, alle 20.45 nella Sala dei Sindaci di via Manzoni, l’incontro pubblico “Origgio sul palco”, promosso da Confcommercio Saronno e dal quotidiano online ilSaronno.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento in vista delle prossime elezioni amministrative, permettendo di conoscere più da vicino programmi, idee e priorità delle liste in corsa.
Sul palco i tre candidati sindaco
A confrontarsi saranno i tre candidati alla carica di sindaco: Mario Ceriani, Evasio Regnicoli e Francesco Venturini.
La serata sarà moderata da Sara Giudici, direttrice de ilSaronno, e seguirà un format scandito da nove domande con tempi prestabiliti, da uno a cinque minuti, per garantire un confronto rapido ma concreto sui principali temi che interessano la comunità origgese.
Il ruolo del commercio e della vita cittadina
Tra gli obiettivi dell’incontro anche quello di riflettere sul ruolo del commercio e delle attività locali nella vita del paese.
«Origgio – sottolinea Alessandro Ciceri, fiduciario Confcommercio per Origgio – è un paese che, grazie alle sue piazze, ai parchi, alle iniziative culturali e agli eventi che animano la comunità, offre un livello di attrattività tipico delle piccole città più dinamiche e vivibili».
«In questo contesto – prosegue – i commercianti e le attività del territorio rappresentano un elemento fondamentale: non solo motore economico, ma anche presidio di sicurezza, socialità e vivacità urbana».
L’ingresso alla serata è libero.
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