A Origgio il confronto pubblico tra i candidati sindaco

Una serata dedicata al confronto diretto tra i candidati sindaco e ai temi che riguardano il futuro del paese. È in programma questa sera, lunedì 18 maggio, alle 20.45 nella Sala dei Sindaci di via Manzoni, l’incontro pubblico “Origgio sul palco”, promosso da Confcommercio Saronno e dal quotidiano online ilSaronno.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento in vista delle prossime elezioni amministrative, permettendo di conoscere più da vicino programmi, idee e priorità delle liste in corsa.

Sul palco i tre candidati sindaco

A confrontarsi saranno i tre candidati alla carica di sindaco: Mario Ceriani, Evasio Regnicoli e Francesco Venturini.

La serata sarà moderata da Sara Giudici, direttrice de ilSaronno, e seguirà un format scandito da nove domande con tempi prestabiliti, da uno a cinque minuti, per garantire un confronto rapido ma concreto sui principali temi che interessano la comunità origgese.

Il ruolo del commercio e della vita cittadina

Tra gli obiettivi dell’incontro anche quello di riflettere sul ruolo del commercio e delle attività locali nella vita del paese.

«Origgio – sottolinea Alessandro Ciceri, fiduciario Confcommercio per Origgio – è un paese che, grazie alle sue piazze, ai parchi, alle iniziative culturali e agli eventi che animano la comunità, offre un livello di attrattività tipico delle piccole città più dinamiche e vivibili».

«In questo contesto – prosegue – i commercianti e le attività del territorio rappresentano un elemento fondamentale: non solo motore economico, ma anche presidio di sicurezza, socialità e vivacità urbana».

L’ingresso alla serata è libero.