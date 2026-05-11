Al Salone Estense di Varese il convegno su ADHD, dipendenze e percorsi terapeutici

A Varese una giornata di confronto dedicata al rapporto tra ADHD e dipendenze, con specialisti, medici e operatori sanitari provenienti da diverse realtà italiane. Venerdì 15 maggio il Salone Estense ospiterà il convegno “ADHD e Dipendenze – Interventi integrati per diagnosi complesse e connesse”, promosso da AIFA Lombardia APS in collaborazione con il Comune di Varese e l’Università dell’Insubria.

ADHD e dipendenze: un tema sempre più attuale

Il convegno accenderà i riflettori su un tema emergente: il rischio di dipendenze, soprattutto da sostanze, nelle persone con ADHD, il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività.

Secondo AIFA APS, in Italia si stima la presenza di circa 1,4 milioni di persone con ADHD, di cui circa 241mila in Lombardia. Tra le conseguenze più diffuse dell’ADHD non trattato vi sono abbandono scolastico, difficoltà lavorative, problemi relazionali e maggiore esposizione alle dipendenze.

«Quotidianamente riceviamo in Associazione telefonate da parte di genitori di adolescenti, spesso anche da adulti, con ADHD e dipendenze» spiega Astrid Gollner, presidente di AIFA Lombardia APS. «Cercano supporto e orientamento per il corretto riconoscimento della loro condizione clinica e per i possibili percorsi terapeutici appropriati»

Gli specialisti a confronto al Salone Estense

L’appuntamento si aprirà alle 8.45 con i saluti istituzionali del sindaco Davide Galimberti e dell’assessora Rossella Dimaggio.

Tra i relatori figurano specialisti dell’Università dell’Insubria, di ASST Sette Laghi, ASST Brianza, ASST Pavia e dell’azienda ospedaliera di Verona. Il professor Cristiano Termine modererà la sessione dedicata ai disturbi del neurosviluppo e alle dipendenze, mentre la psichiatra Camilla Callegari coordinerà il pomeriggio dedicato agli interventi operativi sul territorio.

Durante il convegno sarà presentato anche il nuovo ambulatorio ADHD adulti di ASST Sette Laghi, recentemente attivato a Varese.

Formazione e rete dei servizi

L’iniziativa è rivolta a medici, psicologi, infermieri, educatori e professionisti sanitari e prevede il rilascio di 8 crediti ECM.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici per comprendere e gestire le situazioni in cui ADHD e dipendenze si intrecciano, rafforzando la rete dei servizi e favorendo percorsi di presa in carico più integrati.