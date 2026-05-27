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Saronno/Tradate

Cade dalla bicicletta, grave a Tradate un uomo di 88 anni: arriva l’elisoccorso

L’incidente è avvenuto in via Monte San Martino dove sono intervenuti ambulanza, auto medica, elisoccorso e carabinieri. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie

elisoccorso incidente cairate ph. alessandro nardi

Grave incidente nella mattinata di oggi a Tradate, dove un uomo di 88 anni è rimasto seriamente ferito dopo una caduta dalla bicicletta.

L’allarme è scattato alle 10,40 in via Monte San Martino, una via traversa della Varesina, dove sono intervenuti in codice rosso i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri della Compagnia di Saronno.

Secondo le prime informazioni, l’anziano sarebbe caduto mentre stava percorrendo la strada in bicicletta. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso.

Mobilitati ambulanza ed elicottero

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa con il supporto dell’auto medica, oltre all’elicottero sanitario inviato dalla centrale operativa Soreu dei Laghi e decollato dalla base di Como. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Tradate.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. I carabinieri della Compagnia di Saronno stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(foto di repertorio – Autore: Alessandro Nardi)

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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