Campo estivo 2026 della Scuola Steiner Varese: natura, bosco e creatività per bambini 3 a 11 anni

Torna per l’estate 2026 il campo estivo della Scuola Steiner Varese a Gazzada Schianno, un’esperienza dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni pensata per vivere giornate immerse nella natura tra bosco, ruscello, attività artistiche e laboratori manuali.

Il campo estivo Steiner Varese propone un approccio educativo che mette al centro il rapporto con l’ambiente naturale, il gioco libero, la creatività e il ritmo armonioso delle giornate. Le attività si svolgono prevalentemente all’aria aperta e accompagnano i bambini in un’esperienza estiva fatta di esplorazione, manualità e fantasia.

Un campo estivo nella natura a Gazzada Schianno

Durante il campo estivo della Scuola Steiner Varese i bambini trascorrono le giornate tra giardino, bosco e ruscello, imparando a osservare e vivere la natura attraverso esperienze dirette.

La mattina inizia con la cura del giardino e prosegue con passeggiate nel bosco fino alla scoperta del ruscello. Nel pomeriggio spazio a racconti, storie e attività artistico-manuali realizzate con materiali naturali come lana, legno, cera e creta.

L’obiettivo del campus estivo Steiner è offrire ai bambini un ambiente sereno e stimolante dove poter sviluppare immaginazione, creatività e autonomia attraverso attività semplici ma profonde, lontane dalla frenesia quotidiana.

La giornata tipo del campo estivo Steiner Varese

8:00 – 9:00 ingresso e gioco libero in giardino

9:00 – 10:00 cura del giardino

10:00 – 10:30 merenda

10:30 – 12:30 bosco e ruscello

12:45 – 13:30 pranzo al sacco

13:30 – 14:00 storie e racconti

14:00 – 15:15 attività artistico-manuali

15:15 – 15:30 merenda e uscita

Attività del campo estivo per bambini dai 7 agli 11 anni

Il campo estivo 2026 della Scuola Steiner Varese è rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni e propone attività educative e creative ispirate alla pedagogia Steiner-Waldorf.

Tra le attività previste:

giochi all’aria aperta

esplorazioni nel bosco

passeggiate nella natura

racconti e fiabe

laboratori artistici

attività manuali con materiali naturali

momenti di condivisione e socialità

Il campus estivo rappresenta un’occasione per vivere l’estate in modo autentico, a contatto con la natura e con ritmi adatti ai bambini.

Tariffe campo estivo 2026 Scuola Steiner Varese

Tariffe interni

Orario completo

Una settimana: 100 euro

Una settimana fratelli/sorelle: 90 euro

Due settimane: 190 euro

Due settimane fratelli/sorelle: 170 euro

Orario ridotto con uscita alle 13:30

Una settimana: 80 euro

Una settimana fratelli/sorelle: 75 euro

Due settimane: 155 euro

Due settimane fratelli/sorelle: 145 euro

Giornata singola: 25 euro

Tariffe esterni

Orario completo

Una settimana: 130 euro

Una settimana fratelli/sorelle: 120 euro

Due settimane: 250 euro

Due settimane fratelli/sorelle: 230 euro

Orario ridotto con uscita alle 13:30

Una settimana: 110 euro

Una settimana fratelli/sorelle: 100 euro

Due settimane: 210 euro

Due settimane fratelli/sorelle: 190 euro

Giornata singola: 35 euro

Campo estivo Steiner Varese 2026: come partecipare

Il campo estivo della Scuola Steiner Varese a Gazzada Schianno è aperto sia agli alunni interni sia ai bambini esterni alla scuola.

Un’esperienza educativa estiva immersa nella natura, tra bosco, racconti, laboratori creativi e attività all’aria aperta, pensata per accompagnare i bambini in settimane di crescita, gioco e scoperta.

Campo estivo del giardino d’infanzia

Il campo estivo per i bambini da 3 a 6 anni, si svolgerà dal 22 giugno al 3 luglio, dalle 8 alle 13.30.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 giugno.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a segreteria@steinervarese.org o telefonare al numero Tel. 0332 285887, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30