Campo estivo 2026 della Scuola Steiner Varese: natura, bosco e creatività per bambini 3 a 11 anni
Le attività si svolgono prevalentemente all’aria aperta e accompagnano i bambini in un’esperienza estiva fatta di esplorazione, manualità e fantasia
Torna per l’estate 2026 il campo estivo della Scuola Steiner Varese a Gazzada Schianno, un’esperienza dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni pensata per vivere giornate immerse nella natura tra bosco, ruscello, attività artistiche e laboratori manuali.
Il campo estivo Steiner Varese propone un approccio educativo che mette al centro il rapporto con l’ambiente naturale, il gioco libero, la creatività e il ritmo armonioso delle giornate. Le attività si svolgono prevalentemente all’aria aperta e accompagnano i bambini in un’esperienza estiva fatta di esplorazione, manualità e fantasia.
Un campo estivo nella natura a Gazzada Schianno
Durante il campo estivo della Scuola Steiner Varese i bambini trascorrono le giornate tra giardino, bosco e ruscello, imparando a osservare e vivere la natura attraverso esperienze dirette.
La mattina inizia con la cura del giardino e prosegue con passeggiate nel bosco fino alla scoperta del ruscello. Nel pomeriggio spazio a racconti, storie e attività artistico-manuali realizzate con materiali naturali come lana, legno, cera e creta.
L’obiettivo del campus estivo Steiner è offrire ai bambini un ambiente sereno e stimolante dove poter sviluppare immaginazione, creatività e autonomia attraverso attività semplici ma profonde, lontane dalla frenesia quotidiana.
La giornata tipo del campo estivo Steiner Varese
- 8:00 – 9:00 ingresso e gioco libero in giardino
- 9:00 – 10:00 cura del giardino
- 10:00 – 10:30 merenda
- 10:30 – 12:30 bosco e ruscello
- 12:45 – 13:30 pranzo al sacco
- 13:30 – 14:00 storie e racconti
- 14:00 – 15:15 attività artistico-manuali
- 15:15 – 15:30 merenda e uscita
Attività del campo estivo per bambini dai 7 agli 11 anni
Il campo estivo 2026 della Scuola Steiner Varese è rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni e propone attività educative e creative ispirate alla pedagogia Steiner-Waldorf.
Tra le attività previste:
- giochi all’aria aperta
- esplorazioni nel bosco
- passeggiate nella natura
- racconti e fiabe
- laboratori artistici
- attività manuali con materiali naturali
- momenti di condivisione e socialità
Il campus estivo rappresenta un’occasione per vivere l’estate in modo autentico, a contatto con la natura e con ritmi adatti ai bambini.
Tariffe campo estivo 2026 Scuola Steiner Varese
Tariffe interni
Orario completo
- Una settimana: 100 euro
- Una settimana fratelli/sorelle: 90 euro
- Due settimane: 190 euro
- Due settimane fratelli/sorelle: 170 euro
Orario ridotto con uscita alle 13:30
- Una settimana: 80 euro
- Una settimana fratelli/sorelle: 75 euro
- Due settimane: 155 euro
- Due settimane fratelli/sorelle: 145 euro
- Giornata singola: 25 euro
Tariffe esterni
Orario completo
- Una settimana: 130 euro
- Una settimana fratelli/sorelle: 120 euro
- Due settimane: 250 euro
- Due settimane fratelli/sorelle: 230 euro
Orario ridotto con uscita alle 13:30
- Una settimana: 110 euro
- Una settimana fratelli/sorelle: 100 euro
- Due settimane: 210 euro
- Due settimane fratelli/sorelle: 190 euro
- Giornata singola: 35 euro
Campo estivo Steiner Varese 2026: come partecipare
Il campo estivo della Scuola Steiner Varese a Gazzada Schianno è aperto sia agli alunni interni sia ai bambini esterni alla scuola.
Un’esperienza educativa estiva immersa nella natura, tra bosco, racconti, laboratori creativi e attività all’aria aperta, pensata per accompagnare i bambini in settimane di crescita, gioco e scoperta.
Clicca qui e scarica il modulo di iscrizione
Campo estivo del giardino d’infanzia
Il campo estivo per i bambini da 3 a 6 anni, si svolgerà dal 22 giugno al 3 luglio, dalle 8 alle 13.30.
Le iscrizioni sono aperte fino al 7 giugno.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a segreteria@steinervarese.org o telefonare al numero Tel. 0332 285887, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30
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