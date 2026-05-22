Varese News

Bambini

Campi Estivi 2026

Campo estivo 2026 della Scuola Steiner Varese: natura, bosco e creatività per bambini 3 a 11 anni

Le attività si svolgono prevalentemente all’aria aperta e accompagnano i bambini in un’esperienza estiva fatta di esplorazione, manualità e fantasia

SEO MAGGIO 2026

Torna per l’estate 2026 il campo estivo della Scuola Steiner Varese a Gazzada Schianno, un’esperienza dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni pensata per vivere giornate immerse nella natura tra bosco, ruscello, attività artistiche e laboratori manuali.

Il campo estivo Steiner Varese propone un approccio educativo che mette al centro il rapporto con l’ambiente naturale, il gioco libero, la creatività e il ritmo armonioso delle giornate. Le attività si svolgono prevalentemente all’aria aperta e accompagnano i bambini in un’esperienza estiva fatta di esplorazione, manualità e fantasia.

Un campo estivo nella natura a Gazzada Schianno

Durante il campo estivo della Scuola Steiner Varese i bambini trascorrono le giornate tra giardino, bosco e ruscello, imparando a osservare e vivere la natura attraverso esperienze dirette.

La mattina inizia con la cura del giardino e prosegue con passeggiate nel bosco fino alla scoperta del ruscello. Nel pomeriggio spazio a racconti, storie e attività artistico-manuali realizzate con materiali naturali come lana, legno, cera e creta.

L’obiettivo del campus estivo Steiner è offrire ai bambini un ambiente sereno e stimolante dove poter sviluppare immaginazione, creatività e autonomia attraverso attività semplici ma profonde, lontane dalla frenesia quotidiana.

La giornata tipo del campo estivo Steiner Varese

  • 8:00 – 9:00 ingresso e gioco libero in giardino
  • 9:00 – 10:00 cura del giardino
  • 10:00 – 10:30 merenda
  • 10:30 – 12:30 bosco e ruscello
  • 12:45 – 13:30 pranzo al sacco
  • 13:30 – 14:00 storie e racconti
  • 14:00 – 15:15 attività artistico-manuali
  • 15:15 – 15:30 merenda e uscita

Attività del campo estivo per bambini dai 7 agli 11 anni

Il campo estivo 2026 della Scuola Steiner Varese è rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni e propone attività educative e creative ispirate alla pedagogia Steiner-Waldorf.

Tra le attività previste:

  • giochi all’aria aperta
  • esplorazioni nel bosco
  • passeggiate nella natura
  • racconti e fiabe
  • laboratori artistici
  • attività manuali con materiali naturali
  • momenti di condivisione e socialità

Il campus estivo rappresenta un’occasione per vivere l’estate in modo autentico, a contatto con la natura e con ritmi adatti ai bambini.

Tariffe campo estivo 2026 Scuola Steiner Varese

Tariffe interni

Orario completo

  • Una settimana: 100 euro
  • Una settimana fratelli/sorelle: 90 euro
  • Due settimane: 190 euro
  • Due settimane fratelli/sorelle: 170 euro

Orario ridotto con uscita alle 13:30

  • Una settimana: 80 euro
  • Una settimana fratelli/sorelle: 75 euro
  • Due settimane: 155 euro
  • Due settimane fratelli/sorelle: 145 euro
  • Giornata singola: 25 euro

Tariffe esterni

Orario completo

  • Una settimana: 130 euro
  • Una settimana fratelli/sorelle: 120 euro
  • Due settimane: 250 euro
  • Due settimane fratelli/sorelle: 230 euro

Orario ridotto con uscita alle 13:30

  • Una settimana: 110 euro
  • Una settimana fratelli/sorelle: 100 euro
  • Due settimane: 210 euro
  • Due settimane fratelli/sorelle: 190 euro
  • Giornata singola: 35 euro

Campo estivo Steiner Varese 2026: come partecipare

Il campo estivo della Scuola Steiner Varese a Gazzada Schianno è aperto sia agli alunni interni sia ai bambini esterni alla scuola.

Un’esperienza educativa estiva immersa nella natura, tra bosco, racconti, laboratori creativi e attività all’aria aperta, pensata per accompagnare i bambini in settimane di crescita, gioco e scoperta.

Clicca qui e scarica il modulo di iscrizione

Campo estivo del giardino d’infanzia

Il campo estivo per i bambini da 3 a 6 anni, si svolgerà dal 22 giugno al 3 luglio, dalle 8 alle 13.30.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 giugno.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a segreteria@steinervarese.org o telefonare al numero Tel. 0332 285887, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 22 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.