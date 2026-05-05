Fiocco esagonale a Carpiano: nate sei cicogne sulla torre “hi-tech”
Evento straordinario nel Milanese: la coppia Cico e Cica stabilisce un record di nascite nel nido insonorizzato e protetto dalle nanotecnologie
Sei piccoli becchi rivolti all’insù, tutti insieme nello stesso nido. Un evento che gli esperti definiscono “quasi straordinario” ha trasformato la torre-faro di Carpiano, lungo una trafficata strada provinciale, nel palcoscenico di un record naturale: la nascita di ben sei pulli di cicogna.
Una famiglia da record
La coppia di cicogne, battezzata Cico e Cica dagli alunni della scuola primaria locale, è tornata per il quinto anno consecutivo a nidificare in questo angolo della Città metropolitana di Milano. Sebbene le cicogne depongano solitamente 5-6 uova, è raro che la schiusa sia totale. In questo caso, le telecamere che seguono il nido in diretta h24 hanno mostrato una progressione sorprendente: prima tre, poi quattro, fino alla comparsa delle sei testoline affamate. Al momento, non sembrano esserci casi simili documentati in tutta la Lombardia.
Il nido del futuro: tra 5G e nanotecnologie
Il successo di questa nidiata non è solo frutto della natura, ma anche di un esperimento tecnologico d’avanguardia avviato dalla Città metropolitana di Milano. La torre-faro, oltre a illuminare la carreggiata e a diffondere il segnale 5G, ospita sulla sommità un nido “schermato e insonorizzato”.
La struttura è stata realizzata con una stratificazione di materiali basati sulle nanotecnologie, progettati per:
Proteggere dal rumore: isolando il nido dal fragore del traffico sottostante.
Mantenere la temperatura: garantendo un microclima costante e idoneo alla cova e alla crescita dei piccoli.
Tecnologia al servizio dell’ambiente
Il progetto dimostra come l’innovazione tecnologica e il rinnovamento infrastrutturale possano convivere e anzi favorire la tutela della fauna selvatica. In un contesto fortemente antropizzato, il nido “hi-tech” si è confermato un habitat sicuro e accogliente, trasformando una torre di servizio in un presidio per il ripopolamento della specie.
Le immagini dei genitori intenti a nutrire la numerosa prole continuano a essere trasmesse in diretta sul sito dell’ente, permettendo a migliaia di cittadini di seguire da vicino questo piccolo miracolo della biodiversità urbana.
https://opencms10.cittametropolitana.mi.it/cicogne/index.html
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