La musica di De André fa cantare Venegono Superiore

Una sala gremita. Le mani che battono a ritmo di musica. Le voci del pubblico: quelle più spavalde, allegre, alle quali, strofa dopo strofa, si univano anche quelle più timide. Alla fine, insomma, cantavano tutti.

Galleria fotografica A Venegono Superiore si canta De André 4 di 7

Emozionati, entusiasti, con la sensazione di appartenere ad un gruppo diffuso che percorre lo Stivale da nord a sud, quello dei fans di Fabrizio De Andrè.

Il cantautore genovese è stato omaggiato venerdì 15 maggio a Venegono Superiore, con una serata che lascerà sicuramente un segno in ciascuno dei presenti.

L’evento, nato dal poliedrico e talentuoso Tonino Urgesi, è stato riproposto a quindici anni dal debutto in una nuova veste artistica, sempre con Urgesi alla regia e grazie alla performance musicale e artistica del gruppo “Servi Disobbedienti”.

Francesco Pozzi alla voce e tastiera, Matteo Finizio alle chitarre, Davide Urgesi alla batteria e Graziella Perin come voce recitante hanno interpretato l’opera scritta dall’autore, “Anche lui parlava di dio”, con cui si approfondisce il rapporto tra De André e il sacro.

L’artista di Genova non risparmiava critiche alle gerarchie ecclesiastiche, ma la spiritualità e il tema religioso sono stati una costante di gran parte delle sue canzoni. Il racconto degli ultimi, degli emarginati e gli “sconfitti”, trasmesso attraverso uno sguardo profondamente umano, ha saputo emozionare.

Brano dopo brano, De Andrè ha celebrato l’umanità nella sua interezza, senza ipocrisie e con la limpidezza che i suoi scritti offrivano. Urgesi ha confezionato il tutto con maestria, riuscendo a regalare uno spettacolo capace di far riflettere.

Nella meravigliosa cornice del Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore, circa duecento persone hanno dunque cantato, si sono emozionati e si sono accorti di essere meno soli. Perché la musica sa unire e crea una connessione autentica.

Applausi scroscianti per il giovane Pozzi, che ha interpretato con passione i brani di De Andrè, suonando insieme ai bravissimi Urgesi e Finizio. Perin ha impreziosito la performance, fondendo trasporto e talento e, al suo fianco, la bravura del coro femminile Coro Rete Rosa ha dipinto la serata di sfumature ancora più accese.

Soddisfatti gli organizzatori: Pro loco e associazione “I Sentieri della Musica” supportati dall’Ammministrazione comunale. L’assessore Lelia Mazzotta Natale ha rivolto a tutti un forte ringraziamento, evidenziando quanto le associazioni di Venegono continuino a lavorare e a offrire momenti di incontro come questo.

In una serata di maggio dunque, fra musica e poesia “fu il calore di un momento poi via di nuovo verso il vento..”.