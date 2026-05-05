Mercatino di primavera in piazza Monte Grappa per la Croce Rossa di Varese

Sabato 9 maggio la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese anima piazza Monte Grappa con un mercatino di primavera, aperto dalle 9 alle 18. Tra i prodotti in vendita ci saranno confezioni di riso e asparagi del territorio

Sabato 9 maggio la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese anima piazza Monte Grappa con un mercatino di primavera, aperto dalle 9 alle 18. Tra i prodotti in vendita ci saranno confezioni di riso e asparagi del territorio, in un appuntamento che unisce la tradizione dei mercati stagionali a una finalità solidale.

Per i più piccoli sono previste due attività: una pesca e l'”Ambulanza dei pupazzi“, iniziativa pensata per avvicinare i bambini al mondo del volontariato in chiave giocosa.

Il ricavato andrà a sostenere il progetto Esordi, di cui il comitato varesino è partner. L’iniziativa, realizzata con il supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto, opera sul territorio per intercettare situazioni di povertà emergente e migliorare le condizioni di vita delle persone coinvolte, attraverso il finanziamento di azioni concrete di contrasto all’esclusione sociale.

Per informazioni è possibile scrivere a eventi@crivarese.it o chiamare il numero 366.6454396.