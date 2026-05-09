Nuovi cantieri sulla A8 Milano-Varese: una settimana di chiusure notturne e deviazioni

Si prospetta una settimana di intensi lavori per la rete autostradale lombarda. Autostrade per l’Italia ha annunciato un articolato piano di chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese e sui raccordi limitrofi, necessario per consentire ispezioni tecniche e il potenziamento delle barriere antirumore.

Chiusure verso Varese e interventi antirumore

I lavori di ammodernamento delle barriere antirumore richiederanno la chiusura del tratto tra l’allacciamento con la D08 (Diramazione Gallarate-Gattico) e Cavaria in direzione Varese. Il provvedimento sarà attivo nelle notti di martedì 12 e venerdì 15 maggio (dalle 21:00 alle 5:00). In alternativa, il traffico leggero potrà utilizzare la SS341 da Gallarate, mentre chi proviene dalla D08 sarà deviato verso l’uscita di Besnate.

Nella notte di sabato 16 maggio, il cantiere si sposterà sulla carreggiata opposta, con la chiusura del tratto tra Solbiate Arno e l’allacciamento D08 verso Milano. Si ricorda che l’entrata di Gallarate verso il capoluogo rimane chiusa in modalità continuativa.

Nodo A8/A9 e Raccordo Fiera (R37)

Particolare attenzione andrà prestata nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, quando saranno adottati diversi provvedimenti:

Immissione A9: Sarà chiuso il ramo di collegamento dalla A8 (provenienza Milano) verso la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Chiasso. I veicoli leggeri sono invitati a uscire a Lainate Arese, mentre i mezzi pesanti (sopra le 3,5 tonnellate) dovranno proseguire fino a Legnano per poi rientrare a Saronno.

Raccordo Fiera Milano (R37): Previste chiusure per i rami di immissione da Rho verso Milano e Varese, oltre alla chiusura dello svincolo di Cascina Merlata per chi proviene da Varese. Chiuso anche il ramo da Monza verso Milano.

Consigli per la viabilità

Per tutti gli interventi, Autostrade ha predisposto percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria (SS33, SS336, SP233 Varesina e SP527). Si raccomanda agli automobilisti di consultare i pannelli a messaggio variabile e i canali di informazione in tempo reale, prestando particolare attenzione alle limitazioni di peso vigenti in alcuni comuni della viabilità secondaria, come Garbagnate Milanese.