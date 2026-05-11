Rinoplastica e simmetria: perché i due profili del viso non saranno mai perfettamente identici

Molti pazienti che desiderano sottoporsi a una rinoplastica sperano che, dopo l’intervento, il lato destro e il lato sinistro del viso risultino finalmente uguali. Il Dr. Paolo Montemurro, chirurgo plastico estetico a Varese, spiega perché questa aspettativa non è realistica e perché il vero obiettivo della rinoplastica moderna è un naso naturale e armonioso, non una simmetria perfetta.

Il desiderio di avere finalmente “due profili uguali”

Chi pensa alla rinoplastica spesso parte da un’osservazione molto semplice: c’è un lato del viso che piace di più e un altro che convince meno. Per questo motivo molte persone finiscono per cercare sempre il cosiddetto “lato buono” nelle fotografie, evitando l’altro profilo o sentendosi a disagio quando si vedono da certe angolazioni.

Da qui nasce una convinzione molto comune: dopo la rinoplastica, i due profili saranno finalmente uguali.

“È un pensiero che molti pazienti fanno” – spiega il Dr. Paolo Montemurro, chirurgo plastico estetico a Varese – “ed è assolutamente comprensibile. Quando una persona non ama il proprio naso, tende a credere che il problema dipenda tutto da lì. In realtà il viso umano non è mai perfettamente simmetrico, e questo significa che neppure i due profili potranno esserlo completamente, nemmeno dopo un intervento ben eseguito.”

Nessun volto umano è perfettamente simmetrico

Un punto molto importante da chiarire è proprio questo: non esiste nessuna persona che abbia le due metà del viso identiche.

Basta osservare con attenzione una fotografia frontale, propria o di qualcun altro, per accorgersi subito di tante piccole differenze tra destra e sinistra. Le sopracciglia possono avere forma o inclinazione leggermente diverse, gli occhi possono trovarsi a un’altezza non perfettamente uguale, gli angoli della bocca non sono identici, e anche zigomi, orecchie e contorni del volto presentano quasi sempre piccole asimmetrie.

Si tratta di caratteristiche assolutamente normali, che fanno parte del volto umano e che spesso passano inosservate nella vita quotidiana. Proprio per questo motivo, cercare una simmetria perfetta non è un obiettivo realistico, né prima né dopo un intervento di chirurgia plastica.

Il naso può sembrare diverso nei due profili, ma non dipende solo dal naso

Quando una persona si guarda di profilo e vede il naso “diverso” da un lato rispetto all’altro, tende a pensare che tutto dipenda esclusivamente dalla forma del naso stesso. In realtà non è sempre così.

“Spesso il naso appare diverso nei due profili anche per ragioni che non dipendono soltanto dal naso” – spiega il Dr. Montemurro – “La percezione del profilo è influenzata dall’intero volto, dalla struttura ossea, dalla posizione degli zigomi, dalla forma delle orbite, dalla proiezione del mento e da molte altre caratteristiche anatomiche. Questo significa che il lato destro e il lato sinistro possono apparire diversi anche se il naso, da solo, non è il solo responsabile di quella differenza.”

In altre parole, il naso va sempre letto nel contesto del viso. È l’insieme che crea il profilo, non un singolo dettaglio isolato.

La rinoplastica migliora il naso, ma non cancella l’asimmetria naturale del viso

La rinoplastica può migliorare in modo molto significativo l’aspetto del naso. Può renderlo più elegante, più proporzionato, più raffinato, più in armonia con i lineamenti del volto. Può correggere gobbe, eccessi di larghezza, punte poco definite o sproporzioni che disturbano l’equilibrio complessivo del viso.

Quello che non può fare, però, è trasformare un volto reale in un volto perfettamente speculare nei due lati.

“È importante che il paziente lo capisca prima dell’intervento” – sottolinea il Dr. Montemurro – “perché la rinoplastica può dare un miglioramento molto evidente e molto bello, ma non può annullare tutte le differenze naturali tra lato destro e lato sinistro del viso. Pensare il contrario significa partire con un’aspettativa irrealistica.”

Questo non rappresenta un limite della chirurgia eseguita male, ma un limite naturale della realtà anatomica. Ci sono cose che la chirurgia può migliorare molto, e altre che nessun chirurgo può rendere perfette in senso assoluto.

Il vero obiettivo non è la perfezione, ma l’armonia

Nella rinoplastica moderna, il punto non dovrebbe essere inseguire una perfezione astratta, ma costruire un risultato armonioso, naturale e credibile.

Un naso bello non è necessariamente un naso composto da due metà identiche. È un naso che si inserisce bene nel volto, che addolcisce i lineamenti, che migliora il profilo senza stravolgere l’identità della persona.

“Il mio obiettivo” – spiega il Dr. Montemurro – “non è creare un naso artificiale o geometricamente perfetto, ma un naso che renda il viso più aggraziato e più armonioso, rispettandone le caratteristiche. La bellezza non coincide con la simmetria assoluta. Coincide molto più spesso con l’equilibrio, la naturalezza e la proporzione.”

Ed è proprio questo che i pazienti dovrebbero cercare quando pensano a una rinoplastica: non un volto “perfetto”, ma una versione migliore e più armoniosa del proprio volto.

Aspettative realistiche, per vivere meglio anche il risultato

Una parte fondamentale del percorso chirurgico è avere aspettative corrette. Non perché si debba ridimensionare il valore dell’intervento, ma perché comprendere bene ciò che la chirurgia può e non può fare aiuta a vivere il risultato con maggiore serenità e soddisfazione.

Quando il paziente sa che i due profili non diventeranno identici, ma che il naso potrà comunque migliorare in modo importante e rendere tutto il viso più elegante, affronta l’intervento con una visione più matura e realistica.

“Spiegare questi concetti durante la visita è molto importante” – conclude il Dr. Montemurro – “perché una rinoplastica ben riuscita non è quella che promette l’impossibile, ma quella che migliora davvero il volto, mantenendolo naturale e riconoscibile.”

Conclusione

Avere un lato del viso che piace più dell’altro è una condizione comune, non un difetto raro. Le piccole asimmetrie del volto fanno parte della normalità e spiegano perché i due profili non possano mai essere perfettamente identici, nemmeno dopo una rinoplastica.

Come spiega il Dr. Paolo Montemurro, il senso dell’intervento non è cancellare ogni differenza tra destra e sinistra, ma ottenere un naso più bello, più raffinato e più armonioso con il resto del viso.

Perché il vero successo della rinoplastica non è creare una simmetria impossibile, ma valorizzare il volto in modo naturale, elegante e realistico.

Ringraziamo il dottor Paolo Montemurro, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Il dottore riceve a Varese, in via Volta 6.

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