Sinergie concrete e nuovi orizzonti per Varese Corsi
Docenti, istituzioni e imprese si sono riuniti nello spazio Libero di Varese News per consolidare un sistema che coinvolge oltre seimila persone in tutta la provincia
Materia ha ospitato i protagonisti di Varese Corsi Net per definire le nuove traiettorie di un progetto che unisce formazione, cultura e sociale. L’appuntamento di martedì 5 maggio, iniziato alle 18:30, ha riunito nello spazio libero di VareseNews, che dal 2025 ospita parte dei corsi, docenti, insegnanti, sponsor e istituzioni con l’obiettivo di conoscersi e sviluppare sinergie ulteriori all’interno di una rete orizzontale. Il progetto, attivo dal 1984, ha registrato nella stagione attuale 6.327 iscrizioni e coinvolge 281 insegnanti distribuiti in 52 sedi della provincia.
Marcello Vitella di Yop Comunicazione ha illustrato l’andamento di un’annata che conta già 634 corsi attivati, sottolineando la crescita della fascia d’età sotto i trent’anni grazie alla collaborazione con l’Università dell’Insubria. Tra le novità presentate per il prossimo turno figurano simulazioni di volo e il metodo «Vocal Fitness» proposto da Steve Depper per l’apprendimento della fonetica inglese. Il piano formativo punta a promuovere la cultura del benessere psicofisico attraverso proposte che spaziano dai risotti al pilates, fino ai corsi di primo soccorso.
L’incontro ha dato voce a diverse realtà del territorio, come il Centro Gulliver, che vedrà l’apertura delle proprie comunità per percorsi sportivi terapeutici. Un altro esempio di integrazione tra profit e non profit arriva dagli Orti di Bregazzana, dove si tengono corsi di cucina per genitori e figli finalizzati a rafforzare la relazione attraverso il lavoro manuale. La trasversalità della rete coinvolge anche partner tecnologici come Bytec, focalizzata sulla sostenibilità del ricondizionato, e istituzioni storiche come l’Istituto De Filippi, che mette a disposizione le proprie cucine per attività di team building aziendale.
In apertura dell’incontro Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, ha invece richiamato l’attenzione sulla forza silenziosa di questo ecosistema complesso. Nel suo intervento ha ricordato come il coraggio del Comune di Varese nell’affidare la nuova gestione abbia permesso di attivare energie inedite.
Presente all’incontro anche il sindaco Davide Galimberti. Il primo cittadino ha confermato la volontà dell’ente pubblico di investire in questo servizio, definendolo fondamentale per il radicamento nel tessuto produttivo e commerciale. L’obiettivo per i prossimi otto anni di gestione è consolidare una rete qualitativamente importante che generi valore oltre la semplice offerta didattica.
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