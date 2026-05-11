“VA che… cento anni”: la Provincia di Varese svela il logo del Centenario

È un logo che racconta un territorio, quello scelto dalla Provincia di Varese per accompagnare il cammino verso il Centenario della sua istituzione. Presentato questa mattina, lunedì 11 maggio, nella Sala Neoclassica di Villa Recalcati, il simbolo grafico delle celebrazioni per i 100 anni dell’ente — istituito con Regio Decreto il 2 gennaio 1927 — segna l’avvio ufficiale di un percorso che culminerà nel 2027 con una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio provinciale.

Il logo: laghi, valli e una visione caleidoscopica

L‘identità visiva è stata affidata all’agenzia varesina MMG. L’idea grafica è stata spiegata da Laura Magnoli, Client Services Director, e da Andrea Giollo, Executive Strategist: « La grafica è essenziale e contemporanea: i toni del blu evocano i laghi, il verde richiama le valli e il patrimonio prealpino, le sfumature più calde rimandano ai beni storico-artistici del territorio, dai siti UNESCO come il Sacro Monte fino all’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Il font scelto è lineare e privo di elementi decorativi, per favorire leggibilità e immediatezza».

Un dettaglio curioso e simbolico: i due zeri del “100” sono stati concepiti come un binocolo: «Una visione di chi ha saputo anticipare i tempi e lasciare il segno sul territorio» ha spiegato Giollo, sintetizzando la filosofia del progetto: «Siamo partiti dalla poliedricità — politica, amministrativa, associativa — che ha caratterizzato questi cent’anni di storia, e l’abbiamo tradotta in una forma caleidoscopica capace di contenere le immagini dei diversi eventi che si susseguiranno».

Il claim scelto è “VA che…”, declinabile in infinite varianti — “VA che bello”, “VA che storia” — radicato nel linguaggio quotidiano del territorio e pensato per avvicinare l’istituzione ai cittadini senza rinunciare alla solidità istituzionale.

Magrini: “Rispettare le radici, parlare ai cittadini”

«Il Centenario rappresenta un’occasione importante per celebrare la storia della Provincia di Varese e per raccontare ciò che questo Ente è oggi e ciò che vuole continuare ad essere nel futuro – ha dichiarato il presidente Marco Magrini – Il logo e l’identità visiva che presentiamo oggi nascono proprio con questo obiettivo: rispettare le radici da cui proveniamo e, allo stesso tempo, costruire un linguaggio aperto, comprensibile e vicino ai cittadini». Magrini ha anticipato che il percorso verso il 2027 toccherà molteplici dimensioni, culturale, storica, ambientale, sportiva e industriale, con un ampio coinvolgimento di scuole, associazioni e realtà produttive del territorio.

Marchesi: “Una piattaforma per Varese 2030”

Il consigliere delegato alla cultura Matteo Marchesi ha inquadrato il Centenario in una prospettiva più ampia: «Sin tratta di piattaforme di lavoro connesse. Il progetto Varese Capitale della Cultura 2030 rientra in questo filone e parte proprio da questi festeggiamenti. È un percorso ordinato, con un evento istituzionale che appartiene a tutti, ma con molte azioni parallele e integrate». Marchesi ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento civico, in particolare quello delle scuole, per “recuperare il senso della provincia”.

Il primo evento: 2 giugno a Santa Caterina del Sasso

Il calendario si apre il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, con un concerto celebrativo all’Eremo di Santa Caterina del Sasso alle ore 17.00. L’evento includerà il riconoscimento dei Cavalieri della Repubblica e un momento dedicato alle 23 sindache del territorio, sotto il titolo “VA che grandi donne”, in occasione degli 80 anni dal diritto di voto alle donne.

Gli eventi già in cantiere: sport, musica, storia e cultura

Il programma che prenderà forma nei prossimi giorni, il calendario completo sarà pubblicato entro fine maggio, si sviluppa su più fronti. Sul versante musicale, sono previsti concerti in luoghi simbolo del territorio con i Tencitt di Cunardo, Santa Caterina del Sasso, il Chiostro di Voltorre, il,Monastero di Cairate e Villa Recalcati.

Si lavora a una collaborazione con la Canottieri Varese e con i Bosini, oltre a un’edizione speciale all’interno delle Valli Varesine con un trofeo dedicato. In ambito culturale e cinematografico, è in programma un cinema aperto estivo con film legati alla provincia e un evento dedicato ai comici del lago con Pellicini.

Sul piano istituzionale e storico, verrà realizzato un convegno e una targa nell’ufficio che fu di Carlo Lucchina, già segretario generale della Provincia, per raccontare la storia dell’ente attraverso le persone che lo hanno attraversato. Per il finanziamento delle iniziative, la Provincia ha avviato una ricerca di sponsor tra le grandi realtà industriali del territorio, con Leonardo e Confindustria tra i possibili partner, e ha già pubblicato un bando rivolto a 16 operatori economici per la gestione organizzativa delle celebrazioni.