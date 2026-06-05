Andrea Spataro cerca il poker sulle strade della Valle d’Intelvi

Andrea Spataro ci riprova. Il pilota di origini luinesi che da tempo vive in Valle d’Intelvi vuole confermarsi re delle strade di casa e dopo aver vinto le ultime tre edizioni va a caccia del poker nel 18° Rally della Valle Intelvi, in programma tra sabato 6 e domenica 7 giugno e inserito sia nella Coppa di Zona 3 sia nella serie Lombardia Rally Cup (LRC).

Spataro non vuole lasciare nulla di intentato e dopo aver corso il Laghi e il Prealpi Orobiche con una vettura di classe Rally4 (Lancia Ypsilon a Varese, Peugeot 208 a Bergamo) questa volta sarà al via addirittura con una Citroen C3 WRC+ gommata Pirelli, affiancato dal navigatore Omar Piras, lo stesso con cui ha vinto le edizioni 2023, ’24 e ’25. (foto Alquati)

I principali avversari di Spataro dovrebbero essere i leader della LRC, i comaschi Alessandro Re e Daniel Pozzi a bordo della prima delle numerose Skoda Fabia Rally2 iscritte alla gara. Tra Spataro e Re va considerata anche la presenza di una seconda C3 WRC, affidata al gentleman svizzero Mirko Puricelli con Gianina Libera sul sedile di destra. Altri piloti di alto livello sono l’ossolano Davide Caffoni e il gaviratese Riccardo Pederzani (con Martina Omicini) che ha fatto il proprio esordio stagionale al Prealpi Orobiche ottenendo un terzo posto assoluto dietro a Colombi e allo stesso Re.

Il Rally della Valle Intelvi partirà da San Fedele nel pomeriggio di sabato. Le prove, vedranno un percorso totale cronometrato di 61 chilometri: dopo la spettacolare Lanzo, toccherà alla Laino-Tellero e alla Pigra-Blessagno che verranno ripetute al buio. Domenica il bis sarà composto da Alpe Grande e Argegno-Scignano-Cerano con la conclusione delle ostilità che verrà proclamata, insieme ai vincitori, a partire dalle 15 sempre a San Fedele.