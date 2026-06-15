Cantieri notturni sulla A8: scattano le chiusure tra Gazzada, Buguggiate e la Brughiera

Una notte di lavori e chiusure per i cantieri di manutenzione sulle autostrade del nostro territorio. Autostrade per l’Italia ha comunicato un programma di interventi per il ripristino e la manutenzione delle barriere di sicurezza che comporterà lo stop temporaneo ad alcuni svincoli della Tangenziale di Varese (A60), della strada Varese-Gazzada (SC5) e alla stazione di servizio dell’Autolaghi (A8). Tutti i provvedimenti saranno attivi esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

I blocchi di lunedì sera tra A60 e Gazzada

I primi disagi scatteranno la sera di lunedì 15 giugno, a partire dalle ore 21:00, e si protrarranno fino alle 5:00 di martedì 16 giugno. In questa fascia oraria i tecnici saranno al lavoro in due punti distinti della rete viaria.

Sulla A60 Tangenziale di Varese verrà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese in direzione Milano per i veicoli provenienti da via del Gaggiolo. Negli stessi orari, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, non sarà possibile imboccare il ramo di immissione sulla A8 verso il capoluogo milanese per chi viaggia provenendo da Buguggiate. In entrambe le situazioni, l’itinerario alternativo consigliato agli automobilisti è quello di immettersi in A8 utilizzando lo svincolo di Castronno.

Martedì chiude l’area di servizio Brughiera Ovest

Il programma dei lavori proseguirà la notte successiva. Dalle ore 21:00 di martedì 16 giugno alle ore 5:00 di mercoledì 17 giugno, i cantieri si sposteranno direttamente sulla A8 Milano-Varese.

Per consentire le operazioni di manutenzione, verrà chiusa l’area di servizio “Brughiera ovest”. Lo stop riguarderà gli automobilisti che viaggiano in direzione Milano nel tratto autostradale compreso tra le uscite di Lago di Varese Gazzada e Castronno.