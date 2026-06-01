Incidente in A8 tra Legnano e il bivio con la A9, due chilometri di coda

Incidente sull’autostrada A8 tra Legnano e il bivio con la A9, in direzione Milano. Nella tarda mattinata di lunedì 1 giugno due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha provocato due chilometri di coda. Il traffico si è poi sbloccato nel primo pomeriggio.

Sul posto due ambulanze e l’automedica, inviate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto ai due coinvolti, due uomini di 42 e 75 anni, il personale sanitario ha provveduto al trasporto in pronto soccorso in codice giallo. Tra gli enti allertati anche Carabinieri, Vigili del Fuoco e ATS.