Polizia: un arresto per spaccio fra Induno Olona e Varese

Ancora un arresto da parte degli uomini dell’Antidroga di Varese: dopo il blitz di martedì a Castelseprio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in una zona boschiva tra Induno Olona e Varese.

L’operazione è stata condotta dagli operatori della Squadra Mobile nell’ambito di un’attività di osservazione e controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga. Gli agenti hanno notato un’autovettura muoversi con atteggiamento sospetto nei pressi di un’area boschiva già interessata in passato da episodi di spaccio.

Seguendo il veicolo, i poliziotti hanno osservato il conducente fermarsi vicino a un cancello parzialmente nascosto dalla vegetazione e recuperare un piccolo pacchetto occultato sul posto. A quel punto è scattato l’intervento.

Il contenitore è risultato contenere 22 involucri di sostanza stupefacente, successivamente analizzata e risultata positiva al principio attivo della cocaina.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire anche due telefoni cellulari e 1.055 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Varese.