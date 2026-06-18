Processo Hydra, il sindaco di Varese Davide Galimberti in aula bunker a Milano
Il Comune di Varese si è costituito parte civile nel maxi procedimento contro la mafia in Lombardia. Il primo cittadino ha partecipato anche al presidio di solidarietà per i magistrati minacciati
Nuova presa di posizione istituzionale del Comune di Varese nell’ambito del processo “Hydra”, il maxi procedimento contro la criminalità organizzata radicata tra le province di Milano e Varese. Questa mattina il sindaco Davide Galimberti si è recato a Milano per assistere all’udienza all’interno dell’aula bunker.
La presenza del primo cittadino segue l’approvazione, da parte della giunta e dei consiglieri comunali di Varese, di un documento di pieno sostegno alla magistratura firmato ufficialmente durante l’ultima seduta del consiglio. Palazzo Estense ha scelto di costituirsi parte civile nel processo con l’obiettivo di tutelare il territorio e difendere la legalità dal sistema mafioso.
A margine dell’udienza, Galimberti ha partecipato al presidio organizzato in piazza insieme ai referenti di Libera, delle associazioni del territorio e dei sindacati. La mobilitazione è stata promossa per esprimere solidarietà e vicinanza ai magistrati impegnati in prima linea nell’inchiesta, che recentemente sono stati destinatari di gravi minacce di morte da parte delle organizzazioni criminali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.