Processo Hydra, il sindaco di Varese Davide Galimberti in aula bunker a Milano

Nuova presa di posizione istituzionale del Comune di Varese nell’ambito del processo “Hydra”, il maxi procedimento contro la criminalità organizzata radicata tra le province di Milano e Varese. Questa mattina il sindaco Davide Galimberti si è recato a Milano per assistere all’udienza all’interno dell’aula bunker.

La presenza del primo cittadino segue l’approvazione, da parte della giunta e dei consiglieri comunali di Varese, di un documento di pieno sostegno alla magistratura firmato ufficialmente durante l’ultima seduta del consiglio. Palazzo Estense ha scelto di costituirsi parte civile nel processo con l’obiettivo di tutelare il territorio e difendere la legalità dal sistema mafioso.

A margine dell’udienza, Galimberti ha partecipato al presidio organizzato in piazza insieme ai referenti di Libera, delle associazioni del territorio e dei sindacati. La mobilitazione è stata promossa per esprimere solidarietà e vicinanza ai magistrati impegnati in prima linea nell’inchiesta, che recentemente sono stati destinatari di gravi minacce di morte da parte delle organizzazioni criminali.