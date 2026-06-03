Persiane in legno rovinate? Restaurarle può costare molto meno che sostituirle
Molte persiane che sembrano da buttare possono in realtà essere recuperate spendendo molto meno del nuovo
Vernice che si sfoglia, legno scolorito, persiane che non si chiudono più bene o segni lasciati da pioggia e umidità: sono problemi molto comuni nelle case di Varese e provincia, soprattutto negli edifici dove le persiane in legno sono esposte agli agenti atmosferici.
Quando le persiane iniziano a deteriorarsi, la prima idea è spesso quella di sostituirle completamente. Ma è davvero sempre la scelta più conveniente?
Secondo DSE Serramenti di Cardano al Campo, azienda che opera tra Lombardia e Piemonte, in molti casi il restauro delle persiane in legno permette di recuperare struttura ed estetica evitando i costi più elevati di una sostituzione completa.
Promo giugno: blocca il prezzo 2026 e risparmia il 5%
Per incentivare chi vuole programmare per tempo la manutenzione delle proprie persiane in legno, DSE Serramenti ha attivato una promozione dedicata al mese di giugno: chi prenoterà entro fine giugno un intervento di restauro delle persiane in legno scegliendo come periodo di esecuzione i mesi di gennaio, febbraio o marzo 2027, potrà beneficiare di un prezzo bloccato con uno sconto del 5%, mantenendo quindi il listino 2026.
Un modo per pianificare in anticipo l’intervento, risparmiare ed evitare aumenti futuri dei costi.
Restauro persiane in legno: perché sempre più persone scelgono il recupero
«Molte persiane in legno rovinate che sembrano da buttare possono in realtà essere recuperate», spiegano da DSE Serramenti. «Spesso il deterioramento riguarda la superficie, la verniciatura o alcune parti esposte all’umidità, mentre la struttura del legno, nel suo complesso, è ancora sana».
Il recupero delle persiane oltre a migliorare l’aspetto estetico della casa, evita lavori invasivi, riduce i costi rispetto alla sostituzione completa e limita gli sprechi legati alla produzione e allo smaltimento.
L’attività di recupero e restauro risponde anche a un bisogno crescente di attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente.
Quando è il momento di intervenire sulle persiane in legno
Ci sono alcuni segnali che indicano la necessità di un intervento sule persiane in legno:
- vernice che si stacca o si sfoglia
- legno scolorito o ingrigito
- persiane che non si chiudono correttamente
- ferramenta arrugginita
- parti danneggiate da sole e pioggia
- ante gonfiate dall’umidità
Intervenire prima che il legno sia troppo deteriorato permette spesso di contenere i costi e prolungare la durata delle persiane evitando una sostituzione completa.
Quanto costa restaurare le persiane in legno?
È una delle domande più frequenti per chi deve decidere se sostituire o restaurare le persiane. Il costo del restauro delle persiane in legno dipende dalle condizioni del materiale, dalle dimensioni e dal tipo di lavorazione necessaria. Nella maggior parte dei casi, però, recuperare le persiane esistenti permette una spesa più contenuta rispetto all’acquisto e all’installazione del nuovo.
Per questo sempre più proprietari di casa nel Varesotto, nel Novarese e nel Legnanese scelgono di valutare prima un intervento di recupero o ristrutturazione delle persiane.
Contatti
DSE Serramenti
Via dei Novaj, 13, Cardano al Campo (VA)
T: +39 0331 260605
@: info@dse-serramenti.it
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