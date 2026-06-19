Sandro Mai e il tragic pop, il duo torna con il singolo “C’è sempre chi sta meglio”

Il duo varesotto Sandro Mai torna con un nuovo brano. Da oggi, venerdì 19 giugno, è disponibile sulle piattaforme digitali “C’è sempre chi sta meglio”, il primo singolo pubblicato con l’etichetta Dischi Lacustri e anticipazione del prossimo album.

Con il loro stile definito “tragic pop”, Andrea Cometti e Alessandro Masci affrontano un tema insolito: il senso di colpa che può accompagnare la felicità. Il brano prende forma da una domanda semplice quanto spiazzante: è possibile sentirsi a disagio quando tutto va bene?

La canzone racconta proprio quella sensazione di sospetto che talvolta accompagna i momenti di serenità, quando una giornata sembra troppo perfetta per essere vera. In un contesto sociale che spesso invita a rincorrere continuamente nuovi obiettivi o, al contrario, a trovare conforto pensando a chi sta peggio, i Sandro Mai ribaltano la prospettiva. Se c’è sempre qualcuno che sta meglio, suggeriscono, allora non ha senso sentirsi in colpa per la propria felicità.

Il brano si sviluppa come un flusso di coscienza accompagnato dalla chitarra, tra immagini quotidiane e riflessioni leggere ma profonde: dalla tentazione di saltare il lavoro per non rovinare una giornata speciale fino alla capacità di stupirsi ancora per le cose semplici. Il ritornello, sostenuto da un beat coinvolgente, si trasforma in una sorta di liberazione, un invito a vivere pienamente il proprio benessere senza doverlo giustificare.

“C’è sempre chi sta meglio” è stato scritto da Andrea Cometti e Alessandro Masci, prodotto e missato da Marco Ulcigrai, mentre il mastering è stato curato da Andrea De Bernardi. La distribuzione è affidata a The Orchard.

Il progetto Sandro Mai nasce dall’evoluzione dei WYNS, band indie rock attiva da oltre dieci anni con cui i due musicisti hanno pubblicato l’EP “A Place Like This” nel 2010 e l’album “Life Happens” nel 2017, esibendosi in numerosi concerti in Italia e all’estero, tra cui il Bilborock di Bilbao. Con il progressivo ridursi della formazione, Cometti e Masci hanno dato vita a una nuova identità artistica, orientata verso sonorità più intime e contemporanee.

Dopo il debutto nel 2020 con il singolo “Quella canzone di merda” e la pubblicazione dell’album “Esiste ancora la spensieratezza?” nel 2023, il duo ha proseguito il proprio percorso artistico, arrivando anche ad aprire concerti di Lucio Corsi e Paul Giorgi nel 2025. Il nuovo singolo segna l’inizio della collaborazione con Dischi Lacustri e rappresenta il primo tassello del prossimo lavoro discografico.