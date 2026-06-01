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Sciame d’api su un albero in centro a Como recuperato dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso tecnico lunedì per la presenza di uno sciame d’api posato su un albero in viale Masia. Le operazioni si sono concluse con il recupero degli insetti e il successivo affidamento a un apicoltore

Generico 01 Jun 2026

Intervento di soccorso tecnico nella tarda mattinata di oggi a Como, dove intorno alle 11.20 è stato segnalato uno sciame d’api posato su un albero in viale Masia.

Sul posto è intervenuta una squadra specializzata per il recupero in sicurezza dell’ammasso di insetti, che si era temporaneamente insediato sul ramo. Le operazioni si sono svolte senza particolari criticità e si sono concluse con il recupero dello sciame, successivamente affidato a un apicoltore per il trasferimento in un’arnia.

Non si sono registrati disagi per i cittadini né situazioni di pericolo.

Generico 01 Jun 2026

La tecnica di recupero degli sciami d’api

Il recupero degli sciami è una pratica comune per gli apicoltori e prevede generalmente un approccio non invasivo. Quando le api si raggruppano in uno sciame, sono in una fase temporanea di migrazione e risultano solitamente poco aggressive.

Gli operatori individuano innanzitutto la posizione della regina, poiché lo sciame tende a seguirla. A quel punto, lo sciame viene delicatamente fatto cadere o “spazzolato” in un contenitore o in un’arnia di raccolta, spesso utilizzando un’arnia vuota o un apposito richiamo (feromoni o cera già abitata).

Una volta raccolto, lo sciame viene chiuso nell’arnia e lasciato in un luogo tranquillo per alcune ore o giorni, in modo che le api si riorganizzino e si stabiliscano nella nuova colonia sotto la guida dell’apicoltore.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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