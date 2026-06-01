Sciame d’api su un albero in centro a Como recuperato dai vigili del fuoco
Intervento di soccorso tecnico lunedì per la presenza di uno sciame d’api posato su un albero in viale Masia. Le operazioni si sono concluse con il recupero degli insetti e il successivo affidamento a un apicoltore
Intervento di soccorso tecnico nella tarda mattinata di oggi a Como, dove intorno alle 11.20 è stato segnalato uno sciame d’api posato su un albero in viale Masia.
Sul posto è intervenuta una squadra specializzata per il recupero in sicurezza dell’ammasso di insetti, che si era temporaneamente insediato sul ramo. Le operazioni si sono svolte senza particolari criticità e si sono concluse con il recupero dello sciame, successivamente affidato a un apicoltore per il trasferimento in un’arnia.
Non si sono registrati disagi per i cittadini né situazioni di pericolo.
La tecnica di recupero degli sciami d’api
Il recupero degli sciami è una pratica comune per gli apicoltori e prevede generalmente un approccio non invasivo. Quando le api si raggruppano in uno sciame, sono in una fase temporanea di migrazione e risultano solitamente poco aggressive.
Gli operatori individuano innanzitutto la posizione della regina, poiché lo sciame tende a seguirla. A quel punto, lo sciame viene delicatamente fatto cadere o “spazzolato” in un contenitore o in un’arnia di raccolta, spesso utilizzando un’arnia vuota o un apposito richiamo (feromoni o cera già abitata).
Una volta raccolto, lo sciame viene chiuso nell’arnia e lasciato in un luogo tranquillo per alcune ore o giorni, in modo che le api si riorganizzino e si stabiliscano nella nuova colonia sotto la guida dell’apicoltore.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.