Sciame d’api su un albero in centro a Como recuperato dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso tecnico nella tarda mattinata di oggi a Como, dove intorno alle 11.20 è stato segnalato uno sciame d’api posato su un albero in viale Masia.

Sul posto è intervenuta una squadra specializzata per il recupero in sicurezza dell’ammasso di insetti, che si era temporaneamente insediato sul ramo. Le operazioni si sono svolte senza particolari criticità e si sono concluse con il recupero dello sciame, successivamente affidato a un apicoltore per il trasferimento in un’arnia.

Non si sono registrati disagi per i cittadini né situazioni di pericolo.

La tecnica di recupero degli sciami d’api

Il recupero degli sciami è una pratica comune per gli apicoltori e prevede generalmente un approccio non invasivo. Quando le api si raggruppano in uno sciame, sono in una fase temporanea di migrazione e risultano solitamente poco aggressive.

Gli operatori individuano innanzitutto la posizione della regina, poiché lo sciame tende a seguirla. A quel punto, lo sciame viene delicatamente fatto cadere o “spazzolato” in un contenitore o in un’arnia di raccolta, spesso utilizzando un’arnia vuota o un apposito richiamo (feromoni o cera già abitata).

Una volta raccolto, lo sciame viene chiuso nell’arnia e lasciato in un luogo tranquillo per alcune ore o giorni, in modo che le api si riorganizzino e si stabiliscano nella nuova colonia sotto la guida dell’apicoltore.