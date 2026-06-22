Scontro tra due auto a Luino: muore una donna di 84 anni
L'incidente poco prima di mezzogiorno in via Cervinia. Ferita una donna di 70 anni che viaggiava sulla stessa vettura. Lievi conseguenze per i quattro turisti tedeschi coinvolti nell'altro veicolo. Al vaglio l'ipotesi di un malor
Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 22 giugno a Luino. L’allarme è scattato alle 11.43 in via Cervinia, dove uno scontro tra due automobili ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso.
Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente si è verificato nei pressi dell’accesso a un residence della zona. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate lungo la strada. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti della Polizia locale vi è quella di un malore che avrebbe colpito la conducente di una delle due auto poco prima dell’impatto.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone. A bordo di una delle vetture viaggiavano una donna di 84 anni, che era alla guida, e una donna di 70 anni. Sull’altra auto si trovavano invece quattro turisti tedeschi.
La conducente 84enne è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso all’ospedale di Luino, dove è purtroppo deceduta. La donna di 70 anni che viaggiava con lei ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso.
Lievi contusioni, invece, per gli occupanti dell’altra vettura, che non hanno avuto necessità di ulteriori cure ospedaliere.
Sul posto sono intervenuti due ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La Polizia locale di Luino sta effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause dell’incidente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Paderno Dugnano piange Camilla, Lorenzo e Riccardo: tre giovani vite spezzate nell’incidente di Senago
principe.rosso su Stefano Bonaccini alla Festa dell'Unità alla Schiranna: "L'alternativa è un'idea di Paese, non solo anti-Meloni"
principe.rosso su Il presidente della Lombardia Fontana annulla la missione negli USA: “Inaccettabili le parole di Trump su Meloni”
Felice su A Varese incontro con Francesca Albanese e mobilitazione per la Palestina alla Sala Kolbe
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.