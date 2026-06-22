Scontro tra due auto a Luino: muore una donna di 84 anni

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 22 giugno a Luino. L’allarme è scattato alle 11.43 in via Cervinia, dove uno scontro tra due automobili ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente si è verificato nei pressi dell’accesso a un residence della zona. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate lungo la strada. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti della Polizia locale vi è quella di un malore che avrebbe colpito la conducente di una delle due auto poco prima dell’impatto.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone. A bordo di una delle vetture viaggiavano una donna di 84 anni, che era alla guida, e una donna di 70 anni. Sull’altra auto si trovavano invece quattro turisti tedeschi.

La conducente 84enne è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso all’ospedale di Luino, dove è purtroppo deceduta. La donna di 70 anni che viaggiava con lei ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso.

Lievi contusioni, invece, per gli occupanti dell’altra vettura, che non hanno avuto necessità di ulteriori cure ospedaliere.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La Polizia locale di Luino sta effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause dell’incidente.