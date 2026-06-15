Sul lungolago di Gavirate l’abbraccio collettivo per la pace

Una giornata di sole e di grande partecipazione ha accompagnato domenica 14 giugno l’edizione 2026 di Lungolana, sul lungolago di Gavirate. Centinaia di persone si sono riversate sulla riva del lago fin dal mattino, rispondendo all’invito dell’associazione di volontariato Varese in Maglia e della Pro Loco di Gavirate, che hanno ideato e organizzato l’evento con il patrocinio del Comune.

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Il momento più atteso è arrivato alle 15, quando i partecipanti si sono stretti in fila lungo circa 500 metri di riva, avvolti nei baktus colorati realizzati a mano dalle volontarie di Varese in Maglia — 450 in tutto, frutto di settimane di lavoro condiviso, anche con le donne del Servizio di Psichiatria SS Laghi. L’abbraccio collettivo, dedicato alla pace nel mondo, si è rivelato un momento di forte emozione: direttamente da una barca sul lago, il prevosto di Gavirate don Marco Casale ha impartito una benedizione, mentre Max Laudadio, testimonial della giornata e volto da sempre vicino alle persone più fragili, presente a bordo insieme a lui, ha lanciato un messaggio di pace.

La giornata era cominciata al mattino con la distribuzione degli scialli e la musica della Banda Musicale Città di Gavirate, e aveva proseguito nel pomeriggio con il concerto della Strange Fruit Band e di Francisko. Sul lungolago erano presenti numerose realtà del territorio — da Medici Senza Frontiere alla Caritas, da Action Aid a Legambiente, da Pane di Sant’Antonio a Caritas Gavirate fino alle associazioni sportive — a testimoniare quanto Lungolana sia diventata anche un appuntamento di rete per il volontariato locale. Il ricavato andrà alla Cooperativa San Luigi, all’Associazione EOS e a sostegno dell’accesso allo sport per ragazzi in difficoltà economica tramite Pallacanestro Femminile Gavirate e Atletica Gavirate.