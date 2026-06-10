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Varese Corsi, al via due corsi di Mindful Walk e Danza del Ventre

Due appuntamenti con le insegnanti Marta Spedalieri e Laura De Luca per staccare la spina e riconnettersi con il proprio corpo all'aria aperta. Dalla camminata consapevole nel verde ai ritmi orientali al calar del sole: iscrizioni aperte

Due appuntamenti con le insegnanti Marta Spedalieri e Laura De Luca per staccare la spina e riconnettersi con il proprio corpo all’aria aperta. Dalla camminata consapevole nel verde ai ritmi orientali al calar del sole: iscrizioni aperte.

Per ritrovare l’equilibrio fisico e mentale allontanandosi dallo stress quotidiano, Varese Corsi propone due percorsi originali immersi nella natura cittadina.

I due appuntamenti si terranno all’aperto, nei suggestivi parchi di Villa Baragiola e Villa Mylius.

Un incontro suggestivo all’aperto in cui esplorare movimenti sinuosi per risvegliare energia, grazia e benessere guidati dal ritmo nella magia del tramonto estivo; si consiglia di indossare abiti comodi che agevolino i movimenti. Il corso è aperto a tutti i livelli di preparazione ed età.

Un viaggio sensoriale dove il movimento armonizza corpo, respiro e natura, per rilassarsi e ricaricarsi di vibrazioni positive. È richiesto un abbigliamento comodo, scarpe adatte a camminare su terreni sterrati e si consiglia di portare una borraccia d’acqua.

Per maggiori informazioni e per riservare il proprio posto, è possibile consultare il sito ufficiale di Varese Corsi.

 

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Adelia Brigo
adelia.brigo@varesenews.it

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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