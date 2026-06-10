Varese Corsi, al via due corsi di Mindful Walk e Danza del Ventre
Due appuntamenti con le insegnanti Marta Spedalieri e Laura De Luca per staccare la spina e riconnettersi con il proprio corpo all'aria aperta. Dalla camminata consapevole nel verde ai ritmi orientali al calar del sole: iscrizioni aperte
Due appuntamenti con le insegnanti Marta Spedalieri e Laura De Luca per staccare la spina e riconnettersi con il proprio corpo all’aria aperta. Dalla camminata consapevole nel verde ai ritmi orientali al calar del sole: iscrizioni aperte.
Per ritrovare l’equilibrio fisico e mentale allontanandosi dallo stress quotidiano, Varese Corsi propone due percorsi originali immersi nella natura cittadina.
I due appuntamenti si terranno all’aperto, nei suggestivi parchi di Villa Baragiola e Villa Mylius.
- Danza del Ventre: Sunset Flow – Mercoledì 17 giugno 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 20:00 presso Villa Mylius.
Un incontro suggestivo all’aperto in cui esplorare movimenti sinuosi per risvegliare energia, grazia e benessere guidati dal ritmo nella magia del tramonto estivo; si consiglia di indossare abiti comodi che agevolino i movimenti. Il corso è aperto a tutti i livelli di preparazione ed età.
- Mindful Walk: Percorsi di consapevolezza – Domenica 5 luglio 2026, 1 lezione dalle 09:30 alle 10:30 presso Villa Baragiola.
Un viaggio sensoriale dove il movimento armonizza corpo, respiro e natura, per rilassarsi e ricaricarsi di vibrazioni positive. È richiesto un abbigliamento comodo, scarpe adatte a camminare su terreni sterrati e si consiglia di portare una borraccia d’acqua.
Per maggiori informazioni e per riservare il proprio posto, è possibile consultare il sito ufficiale di Varese Corsi.
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