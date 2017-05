Sei computer rubati alle scuole elementari

Foto varie

Hanno lavorato indisturbati nella notte fra martedì e mercoledì alle scuole elementari di via Collodi.

Al mattino la brusca sorpresa delle insegnanti: spariti sei pc utilizzati nella didattica, per l’impiego delle lavagne luminose.

Strumenti importanti, spesso acquistati con sacrificio e a disposizione degli studenti.

Subito è stata sporta denuncia ai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. I rilievi sono ancora in corso ma emergerebbero piccoli segni effrazione alle porte.

Non è la prima volta che avvengono atti del genere. Nelle vicine scuole medie, per esempio. Anche in questo caso a prendere il volo furono, l’anno scorso, sempre strumenti informatici e in ben due episodi.

Un fatto che produsse una forte reazione da parte dei genitori che organizzarono un evento pubblico per ricomprare gli strumenti informatici.

Anche nella giornata di ieri molte mamme e papà degli studenti delle elementari di Luino si sono scambiati messaggi sui social per denunciare l’accaduto e l’assenza di sistemi di allarme negli edifici scolastici.