La settimana dei temporali

Il caldo torrido è stato spazzato via dal primo temporale, domenica mattina, che ha portato fresco e temperature più basse. È stato solo un assaggio di quello che ci aspetta per i prossimi giorni.

“L’alta pressione lascia spazio a perturbazioni in arrivo dall’Atlantico che determinano condizioni di tempo variabile. Da mercoledì peggioramento più marcato con il sopraggiungere di una profonda saccatura che porterà temporali diffusi e temperature in calo”: questa la situazione fotografata del Centro Geofisico Prealpino di Varese, che annuncia tempo fortemente perturbato, già a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì, e forse fino a venerdì prossimo.

PREVISIONI – Oggi, lunedì 26 dapprima abbastanza soleggiato con qualche banco nuvoloso irregolare ma dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità a partire dal Piemonte accompagnata da locali rovesci e temporali. Martedì, “prevalenza di sole in giornata ma a tratti passaggi nuvolosi al mattino e sera che potranno portare qualche locale rovescio”.

Mercoledì 28 giugno cielo molto nuvoloso o coperto. Rovesci diffusi e temporali localmente di forte intensità, in particolare su Alpi, Prealpi e area pedemontana, con possibili colpi di vento e grandinate. Sulla medio-bassa pianura a tratti schiarite irregolari. Temperature massime in calo.

TENDENZA – Giovedì 29 giugno: prosegue il maltempo con piogge intermittenti a carattere di rovescio o temporale, più intense lungo i rilievi alpini e prealpini. A tratti un po’ di sole sulla bassa pianura.

Venerdì 30 giugno il tempo sarà variabile con alternanza di sole e nuvole e possibilità ancora di piogge a carattere di rovescio.