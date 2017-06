Varese Calcio, siglato l’aumento di capitale

Varese Calcio 1910

È stato votato all’unanimità, nello studio notarile Fenaroli Croce di Legnano, l’aumento di capitale del Varese Calcio, che sale da 21mila e 500mila Euro.

Mossa che il presidente Aldo Taddeo aveva annunciato nell’ultimo consiglio di amministrazione e che è stata confermata anche con il versamento di 400mila Euro.

I soci di minoranza Gabriele Ciavarrella, Enzo Rosa e Piero Galparoli, proprietari del 20 per cento delle quote societarie, hanno ora tempo fino al 30 giugno per versare la loro parte di aumento delle quote, equivalente a 100mila Euro.

Un versamento che difficilmente arriverà e che avrà l’effetto quindi di togliere dal consiglio di amministrazione i tre soci.