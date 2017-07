Jerago Beach 2017

A Jerago, tranquillo paese dove ad agosto tutto tace, qualcosa sta per cambiare…

Sta per iniziare Jerago Beach, l’appuntamento con la festa di paese più divertente che ci sia.

Da venerdì 28 luglio a domenica 20 agosto (chiusi il lunedì) gli Amici di Paese vi terranno compagnia con concerti, musica live, serate a tema, serate danzanti e tutto il gusto della cucina firmata Rvizzoli Carering.

Sarà anche l’occasione di provare JBeer, la nuova birra artigianale firmata Amici di Paese.

Programma

28 luglio “Jolly Blue” cover band 883

29 luglio “Partiamo” – Animazione Amici di Paese

30 luglio “Abbronzatissima 1963 – 2017″ Sfilata di moda mare “pareo”

1 agosto “DJ set ADP” – Buon compleanno Mae&Gal

2 agosto “I Ciulandari” cover band Van De Sfroos

3 agosto “Noche latina”

4 agosto “Cristoni D’Avena” – serata in maschera tema cartoni animati

5 agosto “Live System Dance” musica live 70/80/90

6 agosto Musica live “The new experience”

8 agosto Ballo liscio con Michieletti

9 agosto Musica live “Cris Mantello” Rock n’roll

10 agosto “Noche latina”

11 agosto “I Quirico” cover band AC/DC. Buon compleanno Presidente

12 agosto “Country Night” con Country Events Milano

13 agosto “Toga Party” – DJ Set tutti in toga

15 agosto Pranzo di ferragosto su prenotazione – Animazione ADP – Serata ballo liscio con Michieletti

16 agosto “Jerago Beach Village” – Animazione ADP

17 agosto “Noche latina”

18 agosto Musica live “Bad Reputation”

19 agosto Musica live “Mc Chicken Show”

20 agosto Closing Fluo Party con DJ Panico

Il programma potrà subire piccole variazioni.

Per restare aggiornati mettete “mi piace” alla pagina Facebook Jerago Beach

Hastag ufficiale dell’evento #ADPJB