Overbooking e mancato risarcimento, EasyJet si scusa

“EasyJet è sinceramente rammaricata per l’esperienza vissuta dal signor Fabrizio e si scusa per l’inconveniente”. Sono le dichiarazioni della multinazionale dei voli low cost dopo la lettera di un lettore pubblicata sul nostro giornale.

Si tratta di un un viaggiatore varesino che dopo essere rimasto a terra ha dovuto attendere ore in aeroporto prima di salire sul volo succesivo e che, inoltre, racconta di non aver ricevuto il rimborso che invece è previsto in questi casi.

“Rispettiamo i nostri obblighi relativamente all’EU261 e abbiamo provveduto a far viaggiare il passeggero su un altro volo lo stesso giorno” precisa la compagnia che, inoltre aggiunge anche di star provvedendo alla risoluzione completa dell’accaduto.

“Siamo in contatto con il passeggero – spiega EasyJet – per esprimergli il nostro profondo rammarico ed elaborare la procedura di risarcimento.”