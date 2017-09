Antonello De Giorgio presenta il suo secondo libro

foto generiche tempo libero

Sabato 16 settembre alle ore 15,30 presso la Libreria Kentro in Via Merini, 7 a Varese verrà presentato “La testimonianza va testimoniata”di Antonello De Giorgio, alla sua seconda opera sempre edita da Macchione.

Sarà la figlia dell’autore a presentare la storia. Antonello De Giorgio è di Varese e scrive libri autobiografici. Nel 2008 la diagnosi del tumore, così il primo volume racconta proprio quello che successe quel giorno, quando, presentandosi a casa la sera, comunicò alla famiglia la notizia; poi cosa fece per lottare contro la terribile malattia e quanto influì la forza della fede, la presenza della famiglia e quel “pizzico” di follia che oggi lo porta ad irridere le situazioni della vita.

La pubblicazione del primo libro nasce dall’idea che fosse buona cosa diffondere un messaggio positivo e di speranza a chi forse, la speranza, la stava perdendo: l’ammalato oncologico.

Il libro “La testimonianza va testimoniata” nasce dopo cinque anni di incontri-testimonianza.

I proventi della vendita dei volumi vengono da sempre utilizzati per opere missionarie: pozzi per l’acqua in Eritrea, una casa di ospitalità per anziani in Brasile ed oggi in un progetto in Costa D’Avorio per quello che si configura come un centro di formazione femminile.