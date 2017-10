Domani mi sposo 2017

Tornano le emozioni, il fascino e l’eleganza di Domanimisposo Grangala, la prestigiosa rassegna dedicata ai futuri sposi.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, nel fascinoso contesto delle Ville Ponti di Varese si svolgerà la tredicesima edizione della manifestazione che vedrà protagonisti circa 50 espositori nei tre piani di Villa Andrea in un elegante percorso espositivo dove qualità e professionalità si accompagnano a note glamour e di sicuro impatto emotivo.

Un evento dedicato al pianeta wedding che offre ogni anno una panoramica delle proposte e delle tendenze più attuali in tema di matrimonio.

Non una fiera ma un percorso di idee e interpretazioni, consigli e proposte; un modo di presentarsi diverso, convincente, appassionato.

Sotto la direzione artistica di Sara Giovanna Carletti – designer di matrimoni e titolare di Saragiò – e organizzata sempre da Sunrise Media di Varese, ambisce a divenire punto di riferimento tra le manifestazioni e fiere dedicate agli sposi.

“Non stand ma spazi espositivi, non espositori ma persone – spiegano gli organizzatori dell’evento – professionisti che con serietà, impegno e grande entusiasmo si dedicano con cura e meticolosa attenzione ad offrire proposte convincenti e originali: dal ristorante al catering, dal fotografo al cine operatore, dall’atelier di abiti da sposa alle bomboniere e partecipazioni; dal fiorista al viaggio di nozze e altro ancora: un fermento creativo di idee e soluzioni per rendere concreto l’evento matrimonio. Insomma, utilizzando in sintesi lo slogan di “Domani mi sposo Grangalà, immaginate il vostro matrimonio, venite a realizzarlo con noi”.

La manifestazione si apre sabato 21 con l’oramai immancabile taglio della torta di Domani mi Sposo (se vuoi puoi inserire la foto dell’anno scorso con il taglio fatto dal Sindaco) previsto per le 14,30. In serata a partire dalle 21.30 nel Salone eventi al secondo piano della Villa, la sfilata “Varesemissposa“ che vedrà protagoniste giovani “modelle per un giorno”; nell’occasione verrà presentata la nuova collezione 2018 dell’atelier Arte Sartoriale di Cunardo.

A fine serata, alle ore 23, l’ immancabile spettacolo pirotecnico musicale nel giardino esterno della villa curato dalla ditta Franco Pozzi di Capriate San Gervasio (Bg). Le sfilate continueranno anche nella giornata di domenica dove, a partire dalle 15,30 verrà riproposta la nuova collezione 2018 dell’atelier Arte Sartoriale di Cunardo e a seguire Nuova Varese Pellicce, fresca di nuova apertura anche in centro città (già presente con lo storico atelier a Cunardo) proporrà i suoi capi con modelle di eccezione; per l’occasione, le mogli dei giocatori della Pallacanestro Varese, saranno protagoniste in pedana.

Media partner dell’evento la rivista “White Sposa”.

Orari

Sabato 21 dalle 14.30 alle 23

Domenica 22 dalle 10.30 alle 19

Biglietto al pubblico: 5 euro

Ampio parcheggio gratuito a disposizione

Sito Internet: www.domanimisposograngala.it